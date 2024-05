Antología. Claudia Eid lleva sus obras selectas de las tablas a un libro

Este sábado 1 de junio a las 18:00, el proyecto mARTadero será el escenario para la presentación del libro “Obras selectas” de la destacada dramaturga boliviana Claudia Eid Asbun.

En una entrevista, Eid compartió detalles sobre el proceso de selección de los textos incluidos en esta compilación, trabajó junto a Camilo Gil Ostria y Katy Bustillos, con quienes recopiló textos que la dramaturga escribió entre 2005 y 2022.

“Se hizo una selección de los textos que valía más la pena publicar. Katy y Camilo realizaron un estudio de mis textos, pero Camilo se ha abocado sobre todo a la edición. Entonces, es gracias al proyecto Intersecciones que ha salido el libro”, explicó la autora.

Gil destacó la profundidad y el enfoque académico del trabajo realizado. “La edición no es una cosa cualquiera: está especialmente diseñada tanto para el público no especializado como para los lectores académicos. La edición lleva como antesala un estudio introductorio de la mano de Katy Bustillos, dramaturga y estudiosa del teatro nacional, que pinta un panorama desde 1991 y posiciona a Eid en él como una voz potente”, señaló.

El volumen incluye nueve obras que reflejan la evolución artística de Eid, combinando crítica social con comedia, movimientos lúdicos e invenciones formales. Algunas de las obras destacadas en la compilación son “Desaparecidos”, “La partida de Petra”, “Princesas”, “Elefante” y “La casa”.

“Obras selectas” marca un hito en la dramaturgia boliviana contemporánea, siendo una de las primeras ediciones especializadas y anotadas en este ámbito. Gil subrayó la importancia de esta publicación para el teatro nacional. “Esta cuidadosa edición es quizás una de las pocas (sino es que es la primera) ediciones especializadas y anotadas en teatro contemporáneo. Esperemos, la primera de una colección, que solo podrá sostenerse con el apoyo del público”, apuntó.

Los asistentes podrán adquirir el libro a un precio especial de 80 bolivianos únicamente durante la presentación, mientras que antes y después del evento el costo será de 100 bolivianos.

Trayectoria

Gil también resaltó la trayectoria y la influencia de Eid en el teatro contemporáneo. “La autora no es cualquiera, empezar con ella no es una arbitrariedad. Si no la conoces es porque no has estado muy pendiente al mundo del teatro. Eid inició su carrera teatral en 1996, trabajando con grandes figuras como Francisquini y Aramburo. Tras ganar una beca de la Casa de las Américas, se formó con maestros como Sanchis Sinisterra, Rafael Spregelburd, Emilio García Wehbi, Juan Mayorga y Arístides Vargas. Todos ellos son referentes de la dramaturgia latinoamericana e internacional, alabados y publicados en sus respectivos países”.

Claudia Eid fundó en 2005 su propia compañía de teatro independiente en Cochabamba, El Masticadero.

“Su nombre lo dice todo, un espacio para masticar: a la sociedad, a los discursos que nos rodean, a las ideas que tenemos sobre el teatro y la dramaturgia”, añade Gil. “Con cierto tono incierto, amoral, cercano al feminismo, Eid mastica y transforma todo lo que desea. A veces, habrá que decirlo, en escupitajo. Formada como comunicadora social y con experiencia en periodismo, su teatro se nutre de la vida real para poner en crisis lo que damos por natural. Con cada obra, Eid nos invita a una fiesta, un banquete, y también a una protesta.”

Próximos proyectos

Por su parte, Eid anunció que el sábado 8 de junio, a las 19:30, en el marco del Festival Panorama Escénico del proyecto mARTadero, presentará nuevamente su obra “Morir de Amor”, una comedia de Kabaret Drak sobre amores prohibidos. Tras esta presentación, la dramaturga viajará a Goiania, Brasil, para impartir clases de dramaturgia en una escuela para dramaturgas emergentes, un proyecto liderado por la artista brasileña Takayuna.