Alemania se vuelca en las celebraciones para conmemorar los 35 años de la caída del muro de Berlín

Alemania celebrará este sábado los 35 años de la caída del muro de Berlín, símbolo del principio del fin de la Guerra Fría y de la dictadura que fue la República Democrática de Alemania (RDA), en una jornada marcada por diversos actos públicos que sirven para recordar en la capital alemana la traumática separación del país y festejar la libertad recuperada.

A la Capilla de la Reconciliación, en lo que fue la tierra de nadie de las fortificaciones del muro, se desplazarán el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier, el alcalde-gobernador de Berlín, Kai Wegner, una delegación internacional y testigos de la revolución. pacífica que tumbó la RDA, en uno de los actos más importantes de la jornada.

En dicho lugar de culto, que pertenece al Memorial del Muro de Berlín, se esperan también intervenciones de figuras del sindicato polaco Solidarnosc, otro de los actores que empujaron en el este alemán en favor de la caída del comunismo en el este europeo, y adolescentes. venidos de Alemania, Francia y Polonia.

"La caída del Muro hace 35 años es uno de los momentos más alegres de la historia mundial", dijo en la víspera del histórico aniversario la responsable de Cultura del Gobierno alemán, Claudia Roth.

"Debemos mucho a la Revolución Pacífica ya la caída del Muro a los valientes ciudadanos de la antigua RDA que salieron a la calle en 1989 en defensa de su libertad, la democracia y los derechos humanos", agregó.

Pero no sólo Steinmeier y el resto de las autoridades alemanas, que viven días convulsos tras la ruptura el miércoles de la coalición del Gobierno que lidera el canciller Olaf Scholz en un contexto internacional de marcada incertidumbre tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y sus repercusiones geopolíticas, serán protagonistas de la jornada conmemorativa.

De hecho, Berlín será escenario de numerosos actos de memoria histórica relacionados con la liberación del este alemán.

Este fin de semana, a lo largo del recorrido de cuatro céntricos kilómetros por los que se extendía el muro de Berlín, una exposición en cielo abierto recuerda con carteles inspirados en el lema "¡Defiende la Libertad!" lo que significa para 5.000 creadores ser libres.

Ese mensaje, dijo el responsable de Cultura de Berlín, el conservador Joe Chialo, está muy de actualidad en tiempos de "populismo, desinformación y división social", aludir a las pujantes fuerzas políticas radicales, como son la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). ) y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), de izquierda populista.

El programa del día de los 35 años de la caída del muro de Berlín también tendrá un foco puesto en la "Fiesta de la libertad", previsto para la velada del sábado y en el que la música será la gran protagonista.

En dicha fiesta, las autoridades berlinesas recurrirán a casi un millón de músicos de la capital alemana que tocarán de manera sincronizada temas clásicos del rocanrol alemán e internacional como 'People have the power' de Patti Smith o 'Rocking in the free world' de Neil Young, en unos conciertos que acabarán con un espectáculo pirotécnico.

El domingo, junto a la que fue la central del temido Ministerio para la Seguridad del Estado de la RDA -escenario también este fin de semana de numerosos actos bajo el lema "Revolución, ¿y luego qué?-, está previsto un concierto de la banda rusa de punk Pussy Riot.