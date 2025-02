Música. Unos 400 alumnos pueden quedar al margen de la Academia Man Césped

unos 400 estudiantes pueden ser perjudicados por la posible suspensión de los cursos de música para niños y jóvenes en la Academia Man Césped por determinación de Néstor Félix Vargas Galarza, rector de la institución cochabambina, que está emplazada en la colina de San Sebastián.

El Comité de Salvaguarda y Defensa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Academia Nacional de Música Man Césped, liderado por Juan Jesús Portillo, se declaró en “estado de emergencia” por esa situación, razón por la que se mantienen en vigilia desde el jueves pasado en puertas del centro musical de estudios.

Portillo explicó que el pasado 16 de enero Vargas Galarza participó de la reunión con la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba, en la que se aprobó la convocatoria de clases para la presente temporada para los niveles infantil, inicial, básico, intermedio, intensivo y superior; no obstante, el rector de la entidad cochabambina dio un paso al costado, argumentando que no puede aprobar algo que está fuera de la malla curricular que avala el Estado, puesto que la academia es una institución pública y no puede hacer cobros al margen de los establecidos por el Ministerio de Educación.

“Sólo exigimos que se cumpla la oferta académica que se ha aprobado esta gestión tal cual, con la carga horaria establecida para que el patrimonio de enseñanza a niños y jóvenes no se pierda “, comentó el representante del comité de defensa de la Academia Man Césped.

Más adelante, Portillo dijo que la carga horaria para cada educador es de 190 horas y no 72 como establece la repartición gubernamental, situación que obliga a los padres de familia a realizar aportes voluntarios para solventar el resto de horas desplegadas por los instructores de música, puesto que el Estado sólo eroga 25 bolivianos por hora.

Portillo dijo que las autoridades de la DDE de Cochabamba respaldan la postura del comité de defensa del Man Césped, por lo que harán una representación ante el Ministerio de Educación para zanjar el problema.

Entre tanto no se solucione el imponderable, los padres de familia continuarán con el desarrollo de la vigilia en instalaciones de la institución, en la colina de San Sebastián.