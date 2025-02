Una estrella de TikTok pierde la batalla contra el cáncer de colon a los 26 años

Bailey Hutchins, una enfermera estadounidense y estrella de TikTok que durante dos años luchó contra el cáncer colorrectal en estadio 4 e inspiró a cientos de miles de personas en las redes sociales a buscar un diagnóstico precoz, ha fallecido a los 26 años de edad.

La enfermera residía en Florida (EEUU) y murió el 7 de febrero, pero la noticia se ha dado a conocer solo ahora. "Estoy devastado por anunciar que mi Bailey B falleció anoche. Ella llevó a cabo una lucha tan dura e increíble durante estos últimos dos años y ya no sufre todo el dolor tortuoso que ha soportado durante este camino", anunció su esposo Caden Hutchins en las redes sociales.

"Todavía no me lo creo y no acepto haber perdido a mi mejor amiga. Fuiste y siempre serás una luz en cualquier habitación que llenes, Bailey, y una inspiración para los demás", agregó. "Tu fe podía mover montañas, cariño, desafortunadamente Dios tenía planes más grandes para ti arriba. Nos volveremos a ver", concluyó.

A Bailey Hutchins se le diagnosticó cáncer de colon en estadio 3 en enero de 2023, cuando ella tenía 24 años de edad. Posteriormente, la enfermedad progresó llegando a formarse metástasis peritoneal, cuando las células cancerosas se extendieron al revestimiento de la cavidad abdominal, informa el medio Today.com.

Miles de usuarios expresaron sus condolencias en los comentarios de la publicación de Caden Hutchins.