La fuerza del emprendimiento familiar en Cochabamba

La historia de las empresas familiares en Cochabamba comienza a forjarse en los años 20 del siglo XX, cuando visionarios aportaron por emprender en un valle privilegiado por su clima y recursos agrícolas, que aún estaba en pleno proceso de modernización industrial.



Fue en ese contexto en el que comenzaron a surgir empresas familiares que se cimentaron con valores fundamentales como una generación de un espíritu de hierro para luchar frente a escenarios políticos y económicos de gobiernos multifacéticos.



El comercio en Cochabamba, años después de 1925 era incipiente, pero con mayor afluencia en el centro citadino apostado alrededor de la plaza 14 de septiembre; mientras que, en 1937, según el libro de Gustavo Rodríguez “De la colonia a la globalización” hubo 39 establecimientos y 59 en 1942. “Pese al crecimiento, el departamento no lograba destacarse en el plano fabril nacional. En 1937 ocupa el tercer puesto en producción industrial, detrás de La Paz y Oruro, mientras que en 1942 alcanzaba un modesto cuarto lugar”.



Repunta la amplia lista de empresarios prominentes. Simón I. Patiño, conocido como uno de los barones del estaño. En julio de 1924 consolidó sus intereses en la Patiño Mines and Enterprises Consolidated, Inc. que registró en Delaware, Estados Unidos. Su fortuna comenzó con el descubrimiento de una veta sumamente rica el año 1900, en la mina La Salvadora, en el cerro Llallagua en Potosí.



El empresariado de esa época enfrentaba un impacto económico, social y político como el de la reforma agraria que marcó un antes y un después de 1953. Entonces nace con impulso, los emprendimientos de varias empresas familiares tradicionales de esta ciudad, como la Constructora Olmedo Ltda, a la cabeza de René Olmedo, destacado patriarca empresarial que ocupó cargos en la dirigencia como presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, así como del Comité Cívico, que fue un referente de liderazgo y unidad de las instituciones vivas del departamento. La Embotelladora Tunari a la cabeza de Jorge Vásquez Alarcón, que posteriormente crearía Industrias Alimenticias del Valle con los tradicionales jugos de frutas. La Fábrica Electromecánica Cristo Obrero, más conocida como FEMCO, que producía equipos eléctricos bajo la conducción de Raúl Artero Ardaya. Según el libro “Con los ojos abiertos”, escrito por Jorge Cortés, relata que el ingeniero Artero fue un hombre que “tuvo un apego riguroso a la objetividad que proviene de un hábito cultivado y madurado desde su temprana infancia hasta que estuvo vivo: el sentido de la observación”.



Otro de los destacados empresarios que proviene de una familia cochabambina tradicional es don Hugo Galindo Salcedo, cuyo padre, Carlos Galindo, tuvo la representación de la marca de autos Ford, creada en 1943 y con finalización de su ciclo a mediados del 2024 por la escasez de dólares y la crisis económica del país que repercutió en el sector privado formal.



Dillman fue un ícono de la producción industrial de cárnicos y embutidos. Fue fundada en 1933 por Ricardo Dillman para luego hacerse cargo la familia Peña a la cabeza de don Raúl Peña Clavijo. Más adelante, administraron la compañía los hermanos Roberto y Hugo Peña, respectivamente.



Otro ejemplo es el de la familia Guttentag, liderado por don Werner que fue el referente de la literatura con la venta de libros hace 75 años. No podía dejar de nombrarse al empresario y filántropo Julio León Prado, que con la constructora ICE Ingenieros y otros negocios en la banca y apoyo a la educación, es considerado una gran personalidad que aportó al desarrollo local y nacional.



El periódico Los Tiempos, que antes era de don Demetrio Canelas y luego Carlos Canelas y sus descendientes, es el medio de comunicación referente de un periodismo responsable y objetivo. También la familia Haas con sus granjas lecheras en Tiquipaya y afamados embutidos. Los Pavisic, cuyo líder familiar, Roberto Pavisic creo la escuela de deportes de voleibol y futbol, además de otros emprendimientos de hotelería y entretenimiento a cargo de sus dedicados hijos. La Importadora Campero, a la cabeza de Ángel Campero y sus hermanos, cuyo padre empezó con la venta de yeso y cal. La empresa es hoy en día la proveedora de materiales de construcción con una historia de surgimiento destacable.



El grupo Valdivia a la cabeza de Juan Valdivia y sus hijos, con negocios de restaurantes, confiterías, entretenimientos, como El Cortijo o Donal Heladería y otras inversiones, también le dan dinamicidad a Cochabamba.



Empresas familiares como, Orsini, Rivera, Heredia, Antezana, Ortiz, Diez de Medina, Méndez, Wille, Cahuana, y muchas otras más son las que le han dado impulso económico a Cochabamba al establecerse como sector privado que siguen las reglas del mercado y cumplen con las normas del Estado.



Valores y Filosofía Empresarial: El Corazón de la Empresa Familiar



Las familias que lideraron estos emprendimientos buscaban crear un legado con valores que fueron la base para su consolidación y expansión a través de los años, y trascender a las nuevas generaciones que atravesaron un sinfín de readecuaciones para salir a flote ante la adversidad de tiempos duros de inestabilidad económica y sin seguridad jurídica.



Muchos de estos emprendedores entendieron que el negocio no era solo una forma de ganarse la vida, sino también una manera de contribuir al bienestar de su comunidad, adaptándose a los cambios y siempre buscando la innovación para mantenerse competitivas a lo largo del tiempo en este Bicentenario 2025 de Bolivia.