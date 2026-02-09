Cartelera: Danza, cine francés y un concierto en el Laredo

Esta semana está marcada por los festejos del Carnaval y, especialmente, por elJueves de Comadres. Hay espectáculos de danza en los dos teatros que administra la Alcaldía, y exposiciones de arte en el salón Gíldaro Antezana y el Palacio Portales.

LUNES 9

Lunes de cine en la Alianza Francesa: Sarah Bernhardt, La Divine, película de Guillaume Nicloux ambientada en el París de fin del siglo XIX. Sarah Bernhardt está en la cima de su gloria. Ícono de su época y primera estrella mundial, la actriz es también una mujer apasionada, libre y moderna, que desafía las convenciones. Director: Guillaume Nicloux. Subtítulos en español. Hrs, 19:00, Ingreso libre.

MARTES 10

Festival de danza urbana “La Tribu High School”, de la academia de danza del Centro Artístico La Tribu, en teatro Adela Zamudio, a las 19:30.

El espectáculo se reproduce el miércoles 11 a la misma hora y en el mismo escenario.

JUEVES 12

Fiesta de Comadres en el Gran Hotel Cochabamba, desde las 20 horas, con música en vivo y DJ. Reservas al 65507742.

SÁBADO 14

Concierto con las las melodías más memorables del universo Studio Ghibli, interpretadas por la la Camerata delle Luci, en el teatro del Instituto Laredo, a las 19:30

Festival de danzas, “Latidos de pasión II”, del Bhangare Dance Studio, a las 19:30 en el Teatro Adela Zamudio.

Espectáculo de danza de la Escuela de Danza Attitude, a las 19:30 en el Teatro José María Achá.

DOMINGO 15

Festival de Danza “Bailando en el tiempo”, espectáculo de The Dance House Studio,a las 19:30 en el Teatro Adela Zamudio.

Espectáculo de danza de la Escuela de Danza Attitude, a las 19:30 en el Teatro José María Achá. o 8 son el Teatro Adela Zamudio a las 19:30.

EXPOSICIONES

Salón Gíldaro Antezana, hasta el domingo15 de febrero, exposición colectiva de pintutra y escultura con obras de María Rene Chambi, Ana Laura Callahuara, Marlene Quiñones, Andy L. Garcia, Carlo G. Cáceres, Daniela Apaza.

“Más allá del eclipse, muestra de arte contemporáneo de la artista mexicana Betsabée Romero,en la galería de arte del Palacio Portales de la Fundación Patiño. Abierta hasta el 29 de marzo.