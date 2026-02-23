Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General

Publicado el 23/02/2026 a las 14h12
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla será homenajeado esta noche por el presidente Rodrigo Paz y otros artistas; los restos del destacado actor serán enterrados en el Cementerio General.

"Hoy (este lunes) estamos todo el día con la presencia de la gente; desde las 6 de la mañana están entrando y saliendo. Esta noche está prevista la visita del presidente Rodrigo Paz, autoridades y artistas que van a rendir homenaje a David", dijo Sandra Saavedra, esposa del consagrado actor.

Santalla falleció la tarde del sábado a sus 86 años. El actor y cómico nacional luchó por muchos años contra el cáncer. Saavedra, su esposa, fue quien lo acompañó y cuidó durante su enfermedad. Además, mencionó que este martes Santalla tendrá una misa de cuerpo presente en la Catedral, en la plaza Murillo, para luego ser trasladado al Cementerio General, donde descansarán sus restos.

"Mañana (este martes) se abrirán las puertas muy temprano y a las 10 de la mañana, en la Catedral, se realizará la misa de cuerpo presente y posterior traslado de los restos al Cementerio General", puntualizó.

