Jesús Florido: Soy el creador de la Feria-Festival Nacional e Internacional del Charango, pese a quien le pese

Redacción Central
Publicado el 02/03/2026 a las 9h10
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e indiscutibl creador de la Feria Festival Nacional e Internacional del Charango de Aiquile, y no como cuentan los Jarkiris, grupo de cuatro músicos, que “se atribuyen la iniciativa”.

Florido cuenta que quedó huérfano se padre y madre a los 11 años y desde esa edad le gustaba dibujar y pintar. “Admiraba a Virgilio Zapata, un artista aiquileño, tallador, cuando pasaba por su puerta me quedaba un buen rato admirando las pequeñas esculturas que estaban expuestas en una vitrina y me decía: alguna vez tallaré igual que don Virgilio”.

Jesús recuerda que en aquellos años fue partícipe de un grupo llamado “4Ss”, dirigido por un ingeniero agrónomo, quien les enseñaba a cultivar legumbres, hortalizas y cuidar los árboles. “Fui presidente de este club juvenil”, dijo. 

“En las reuniones, que eran permanentes, decidimos organizar el primer Festival de la Canción y la Poesía Aiquileña, que se llevó a cabo en el teatro parroquial con muchos participantes”, comentó a tiempo de rememorar que los ganadores de este festival fueron Abel Amurrio (poesía), adjudicándose la Kantuta de oro; y las hermanitas Fernández (canto), confiriéndose un charanguito de oro. Estos trofeos fueron realizados por el joyero de nuestro pueblo, el señor Camacho, obras fabricadas en oro de 18 kilates”, sostuvo en tono efusivo.

Más adelante, Florido contó que en la década del 70 decidió migrar de Aiquile a la ciudad de Cochabamba en busca de mejores oportunidades. 

“Ingresé para estudiar al colegio Junín y al mismo tiempo a la Escuela de Bellas Artes. Salí bachiller y también egresé de la Escuela, después de cuatro años de estudio. En esta institución aprendí a tallar en madera, con esta experiencia comencé a tallar en la espalda o caja de los charangos convirtiéndome en el primer tallador de los charangos de mi pueblo, esto me dio la oportunidad de conocer todos los talleres donde se fabricaban los charangos, de esta manera compartía sus comidas, sus tristezas y alegrías, conocí a sus familias y tomar también la rica chicha aiquileña”, recordó.

“¡No se venden los charangos!, qué haremos, y si quieren comprar las ‘rankjeros’ ofrecen muy barato y quieren por docenas, eso es la tristeza de este oficio, así comentaban”, señaló. “Las autoridades no ayudan en nada y tenemos que pagar impuestos, es una tontera ser charanguero. Salud compadre”.

Florido explicó que con el oficio de tallar charangos comenzó a ganar algo de dinero para pagar el alquiler de su habitación y sus pasajes cuando viajaba a su pueblo para tallar los charangos.

“Cuando egresé bachiller y también de la Escuela de Bellas Artes, por un milagro fui a trabajar de profesor de artes plásticas a un pueblo donde se canta el kaluyo y también se lo vio por última vez a Ernesto Che Guevara: Vallegrande, un pueblo en donde también se destaca el melodioso instrumento para interpretar los kaluyos. En estos tiempos invité al grupo musical los Jarkiris, oriundos de mi pueblo. En Vallegrande les conseguí el teatro parroquial y el coliseo para que actúen dos noches consecutivas”, añadió.

Florido advirtió que en ningún momento se olvidó de su natal Aiquile y Cochabamba, donde se educó. Recuerda que en 1983 participaba de una exposición de óleos y acuarelas en el salón Gildardo Antezana, y en esa ocasión lo visitó el grupo musical los Jarkiris, integrado por jóvenes aiquileños que se trasladaron a Cochabamba con la intención de ingresar a la universidad.

“Me visitaron varias veces y comentábamos sobre la dejadez de las autoridades de nuestro pueblo. En estas visitas les planteé varias propuestas, como imprimir unos volantes con el siguiente slogan: “Mi pueblo se muere de sed, si ustedes nos ayudan tendremos agua” (en aquellos tiempos la escasez de agua en Aiquile era evidente, por lo que teníamos que traer agua en bidones del Arzobispado)”, apuntó.

Florido dijo que, tras reponer el empedrado de la calle de entrada a Aiquile, continuó deliberando con los músicos y les propuso realizar también una feria exposición y festival del charango en su pueblo, donde todos los instrumentistas podían exponer sus instrumentos e invitar a varios músicos intérpretes para que participen del evento. “Sorprendidos por la propuesta se entusiasmaron y de inmediato nos pusimos manos a la obra, me entrevisté con el alcalde (Numbela) para plantearle la realización de la feria festival del charango; asimismo, se reunió con Isidoro Rodríguez, presidente de los artesanos para exponerle su proyecto.

Tras arribar a un acuerdo con ambas partes, Florido dijo haber pedido la colaboración del Max Munkel, en ese entonces director del Palacio Portales, a quién le solicitó ser el auspiciador del afiche de la primera feria-festival de Aiquile. Es así que el primer afiche se imprimió en los talleres de serigrafía del Palacio Portales.

“El dibujo y ejecución del primer afiche fue diseñado por el artista Mario Vargas Cuellar. Posteriormente nos reunimos con la misma autoridad más el grupo musical los Jarkiris para poder planificar la realización de esta feria festival del charango para la fiesta de Todo Santos, fecha en que llegan muchos paisanos para recordar a sus queridos difuntos y también festejar la fiesta de los kjochis”, recapituló.

No obstante, dijo que les “pisó el tiempo” y no pudieron llevar adelante la primera versión del Festival Nacional e Internacional del Charango en la temporada de 1983, pese a contar con el premio “Charanguito de Oro”, que les otorgó la comuna de Aiquile, razón por la que aplazaron el evento musical para la gestión 1984, desarrollándose en la misma fecha y con las características que habían proyectado ponerlo en marcha. “Vinieron muchos invitados, grandes intérpretes y expositores del charango de nuestro pueblo”, puntualizó,

Florido comentó que con el paso del tiempo, el festival se convirtió en uno de los más grande de Bolivia. “También aparecieron muchas personas o grupos musicales, como los Jarkiris que no aceptan que Jesús Florido Villafani, pintor y artista es el autor del origen de la Feria y Festival Nacional e internacional del Charango”, advirtió.

Por otra parte, señaló que también le otorgan a Jesús Suarez, presidente de los residentes aiquileños en La Paz, la creación de este festival, información que también desmintió. “Lo valioso es que consiguieron la Resolución Ministerial para la realización de este evento, que fue leído por el Lionel Claure Cardona”.

Por si fuera poco, dijo que Jorge Mercado, profesor de sociales y presidente del Banco del Libro de Cochabamba, igualmente se atribuyó ser el creador de esta gran fiesta, como también algunos locutores de radio de esa época.

“Por dar origen a la Feria Festival del Charango recibí varias distinciones y reconocimientos: en 2008, a los 25 años de esta fiesta, la honorable alcaldía de mi pueblo me otorgó un reconocimiento por difundir y realizar la primera feria festival del charango. En 2011 fui declarado Hijo Predilecto de mi pueblo Aiquile. En 2014 reconocimiento y condecoración con la Medalla al Mérito de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores de Bolivia, como autor del origen de la Feria Festival Nacional e Internacional del charango. Por último, hasta la hora de mi muerte soy y seré el autor del origen de la Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango de mi pueblo de Aiquile, pese a quien le pese”

