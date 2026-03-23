La Jornadas Culturales levantan telón hoy con cinco mesas temáticas

Cultura
Redacción Central
Publicado el 23/03/2026 a las 8h39
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El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y Folklore, en coordinación interinstitucional con la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales y el Ministerio de Educación, llevarán adelante a las Jornadas Culturales Plurinacionales 2026, con cinco mesas temáticas. 

Es un proceso nacional de diálogo y participación ciudadana para fortalecer y priorizar el Plan Nacional de Fomento al Desarrollo Cultural de Bolivia

Podrán participar trabajadoras y trabajadores de las culturas, artistas, portadores de saberes, gestores culturales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, instituciones académicas, gobiernos autónomos departamentales y municipales, sector privado cultural, cooperación internacional y ciudadanía en general.

La jornadas culturales se realizarán en los nueve departamentos y el municipio de El Alto, combinando modalidades presenciales. El evento arranca hoy en Oruro y Cochabamba será anfitriona el 6 y 7 de abril

Las mesas temáticas serán:

•Culturas, desarrollo, derechos y democracia intercultural: Centrada en dialogar, analizar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a: a) incorporar a las culturas como un sector estratégico dentro de los procesos de desarrollo humano, social y sostenible del país, reconociendo su aporte al bienestar colectivo, la cohesión social y la construcción de ciudadanía; b) fomentar el ejercicio pleno de los derechos culturales de todas las personas y colectividades, garantizando el acceso, la participación y la diversidad de expresiones culturales en condiciones de igualdad; c) mejorar las condiciones laborales, de salud y de protección social de las y los trabajadores del sector cultural, promoviendo políticas que reconozcan el valor del trabajo cultural y creativo; y d) fortalecer el tejido de las culturas vivas comunitarias, promoviendo la participación activa de los diversos actores culturales y sociales en la vida cultural del país, en el marco de una democracia intercultural.

•Patrimonios culturales, culturas vivas e identidades plurinacionales: Enfocada a dialogar, analizar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a: a) fortalecer los procesos de identificación, inventariación, registro, catalogación y protección de los patrimonios culturales de Bolivia, reconociendo su diversidad, valor histórico y significado para las identidades colectivas; b) prevenir y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, así como promover la protección integral del folklore y de las manifestaciones culturales vivas que forman parte de la memoria y continuidad cultural del país; c) impulsar la conservación, restauración, gestión y preservación de los patrimonios culturales inmateriales, inmuebles y muebles, así como el fortalecimiento de museos, archivos y espacios de custodia patrimonial; y d) promover la gestión internacional, el reconocimiento y la apropiación social de los patrimonios culturales bolivianos, fortaleciendo su valoración, salvaguardia y proyección tanto a nivel nacional como internacional.

•Diversidad cultural, interculturalidad y economías culturales y creativas: Destinada a dialogar, analizar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a: a) promover la producción, difusión y fortalecimiento de las manifestaciones folklóricas, populares y artísticas del país, así como el desarrollo y mejora de la infraestructura cultural necesaria para su realización y circulación; b) consolidar un sistema nacional de incentivos económicos, tributarios y financieros que fortalezca y articule los fondos y concursos culturales existentes, ampliando y diversificando los mecanismos de financiamiento disponibles para el sector cultural; c) impulsar el desarrollo de las economías culturales y creativas mediante el fortalecimiento del ecosistema cultural, la promoción de emprendimientos culturales y la diversidad de iniciativas productivas vinculadas a la cultura; y d) promover la generación de mercados culturales, la circulación y movilidad de artistas, creadores y bienes culturales, así como la proyección nacional e internacional de las culturas, contribuyendo a la diversificación económica y al desarrollo del país.

•Gestión de la Información, Comunicación, Formación Cultural y Tecnologías (TIC, TAC e IA) Dirigida a Dialogar, analizar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a: a) fortalecer la gestión integral de la información cultural mediante el desarrollo de estrategias de comunicación cultural que promuevan la diversidad, la democracia cultural y la transparencia en la generación y acceso a la información; b) promover la articulación entre culturas y educación integral mediante procesos de sensibilización, formación inicial y permanente en artes y culturas, así como el fortalecimiento de la formación especializada, la profesionalización y los procesos de certificación en el ámbito cultural; c) fortalecer las capacidades de gestión, incidencia y participación de los actores que forman parte del ecosistema cultural, promoviendo su involucramiento activo en el desarrollo de políticas culturales; y d) impulsar la innovación tecnológica, la transformación digital y el uso estratégico de tecnologías emergentes en el ámbito cultural, promoviendo la ciudadanía digital, el acceso a herramientas tecnológicas, la alfabetización digital cultural y los procesos de digitalización e innovación en el sector.

•Gobernanza cultural, institucionalidad y articulación territorial: Centrada en Dialogar, analizar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a: a) fortalecer y modernizar la gestión pública cultural mediante la consolidación del Sistema Nacional de Culturas, estableciendo espacios y mecanismos efectivos de coordinación, planificación y articulación institucional, así como definiendo con mayor claridad las atribuciones y responsabilidades de los distintos niveles del Estado que forman parte del sistema; b) mejorar, actualizar y armonizar el marco normativo para el fomento del desarrollo cultural, garantizando instrumentos legales coherentes con la diversidad cultural y las necesidades del sector; c) simplificar procedimientos, modernizar la administración pública cultural y fortalecer las capacidades institucionales para brindar servicios más eficientes al sector cultural; d) promover una mayor articulación entre los distintos niveles del Estado, las instituciones culturales y los actores del sector, fortaleciendo la descentralización cultural, la gestión territorial y la participación social en la toma de decisiones; y e) impulsar la cooperación cultural, el intercambio de experiencias y la proyección nacional e internacional de las culturas, fortaleciendo los vínculos culturales y la presencia del país en espacios regionales e internacionales.

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