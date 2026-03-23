María Esthefany Ríos Alcocer, la batuta que abre caminos en la música boliviana

Cochabamba se ha convertido en el epicentro de la innovación musical gracias al talento de María Esthefany Ríos Alcocer, directora orquestal y docente que ha marcado un antes y un después en la música académica del país. Con formación en el Conservatorio Man Césped y la Universidad Mayor de San Simón, su trayectoria la llevó desde las aulas del colegio Don Bosco hasta escenarios internacionales, consolidando un liderazgo artístico que combina tradición y modernidad.

Su propuesta rompe esquemas: al frente de más de 50 músicos, dirigió el primer concierto sinfónico de Harry Potter en Bolivia, un hito cultural que acercó a públicos jóvenes al universo de la música académica.

El evento, realizado el domingo, 30 de noviembre de 2025, en el Centro de Convenciones El Portal y posteriormente en La Paz, demostró que la música clásica puede dialogar con la cultura popular y expandir sus fronteras.

Más allá de los escenarios, Ríos Alcocer ejerce una labor docente en la UMSS y en el colegio Don Bosco donde, con disciplina, técnica y pasión, su compromiso se extiende también a la musicoterapia, campo en el que se especializó con estudios internacionales, integrándolo a su quehacer artístico.

Su carrera refleja un equilibrio entre excelencia académica, dirección artística y proyección internacional.

Con cada proyecto, reafirma que la música boliviana puede resonar en el mundo, abriendo horizontes para futuras generaciones.

Los próximos pasos de María Esthefany Ríos Alcocer se centran en la preparación de nuevas iniciativas que buscan fortalecer la educación musical y ampliar la presencia de Bolivia en escenarios internacionales. Su batuta no solo marca el compás de una orquesta, sino también el pulso de una transformación cultural que inspira y trasciende.