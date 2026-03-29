Bolivia y Alemania se unen en un histórico encuentro sinfónico

La Fundación Musical Bravura y la Orquesta Filarmónica de Bolivia (OFB) promueven el arribo al país de la Jugendsinfonieorchester Bremen (JSO) de Alemania. Este encuentro marca un hito en la diplomacia cultural boliviana, fortaleciendo un intercambio artístico sin precedentes bajo la modalidad “Side by Side” (lado a lado), donde músicos de ambas naciones compartirán atril en una muestra de unidad y excelencia técnica.

El concierto se celebra hoy (19:00) en el salón de eventos y convenciones del Gran Hotel Cochabamba.

Miguel Ángel Salazar Rivas, director titular de la Orquesta Filarmónica de Bolivia, explicó que el evento prominente de esta residencia artística será un concierto pasmoso dirigido por el reconocido maestro Leonard Elschenbroich, estrella de la música clásica en el contexto mundial, quien arriba a Cochabamba como director internacional invitado para comandar esta formación binacional.

Un puente cultural a



través de la música

La iniciativa busca fortalecer los lazos entre la Philharmonische Gesellschaft Bremen y la Fundación Musical Bravura, impulsando el desarrollo técnico de los jóvenes músicos bolivianos mediante la convivencia profesional con sus pares europeos. El proyecto cuenta con el respaldo fundamental de la Hilti Foundation, institución reconocida globalmente por su apoyo a la música como herramienta de cambio social, y la colaboración estratégica de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y el Instituto Eduardo Laredo.

El maestro Miguel Ángel Salazar Rivas destaca la relevancia de este intercambio: “Recibir a la delegación de Bremen es un testimonio del nivel alcanzado por nuestros músicos y de la confianza que instituciones internacionales depositan en la visión de la Fundación Bravura”.

El programa presenta una selección de obras del repertorio universal, interpretadas con la energía y el rigor que caracterizan a ambas agrupaciones.

Salazar señaló que el evento se lleva adelante gracias a la gestión conjunta de la Orquesta Filarmónica de Bolivia, la Fundación Musical Bravura, la Philharmonische Gesellschaft Bremen y la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y el Gran Hotel Cochabamba.

Por otra parte, comentó que el ingreso es gratuito y para garantizar el orden y la comodidad de todos los asistentes, el acceso al recinto se organizará mediante la entrega de tickets de acceso.

“Los boletos se entregarán el mismo día del concierto, al momento de ingresar por la puerta principal del Hotel Cochabamba, y según el orden de llegada”.

“Se entregará un ticket por persona y la cantidad será igual al número de sillas disponibles. Una vez agotadas las entradas, no se permitirá el ingreso de más personas”, advirtió.