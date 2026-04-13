Cartelera: Una actividad cultural múltiple tiene la semana 16 del año

Un concierto solidario con reconocidos artistas nacionales, un par de muestras artísticas, festivales de danza, teatro y cine forman parte de la cartelera cultural cochabambina de la semana 16 del año.

LUNES 13

Los artistas Emilio Tórrez, Ruperto Salvatierra, Scarlet Salvatierra, Silvia Cuella participan de la exposición colectiva de pintura y escultura en el salón Gíldaro Antezana. La exposición de prolonga hasta el 26 de abril.

MARTES 14

El destacado artista Álvaro García Ramos exhibe su destreza para el grabado en el salón de exposiciones Mario Unzueta, La muestra se extienda hasta el 27 de abril.

El teatro Adela Zamudio acoge el IV Festillajtita “Niños unidos por la danza”, organizado por la academia ABC Danza. El espectáculo comienza a las 19:30.

JUEVES 16

El filme “La posesión de la momia”, del director irlandés Lee Cronin, se estrena en las salas cinematográficas de Cochabamba. Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace, Veronica Falcón forman parte del reparto.

VIERNES 17

El vigésimo Encuentro Nacional y Latinoamericano Infanto Juvenil de Danza se lleva a cabo en el icónico teatro José María Achá, desde las 19:30. El espectáculo se replica el sábado y domingo.

Kizuna Teatro presenta la obra “Conexiones efímeras” en el teatro Adela Zamudio a partir de las 19:30.

SÁBADO 18

Concierto solidario a favor del “Payasito Parkesito” en el Mesón del Cantor desde las 19:00. El Trío Apolo, Willy Claure, Estela Rivera, Yuri Mijail Ortuño, Hugo Laguna y el Ballet del Mesón del Cantor animarán la velada.