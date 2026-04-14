“Bosque sinfonía” calienta el Festival “Misiones de Chiquitos”

Cultura
Redacción Central
Publicado el 14/04/2026 a las 8h21
ESCUCHA LA NOTICIA

La Iglesia Misional Jesuítica de San Javier acogerá el concierto “Bosque Sinfonía”, primera actividad paralela del XV Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos”, que se celebrará este jueves desde las 11:00. La actividad se lleva a cabo con el impulso de la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), la Embajada de Suecia y el Gobierno Autónomo Municipal de San Javier.

El evento cultural contará con la participación del Coro y Orquesta de San Javier, compuesto por 35 músicos, en un espacio icónico cuya arquitectura fusiona el barroco europeo con la identidad artística de la cultura chiquitana, forjando el hábitat ideal para una exposición que enlaza historia, arte y territorio.

Como parte del movimiento, “Bosque Sinfonía” adiciona una acción de reforestación que circunscribe la plantación de árboles con la participación de músicos, organizadores y asistentes, arrimando la iniciativa a la agenda del festival. El ingreso a esta actividad es gratuito.

“Con este tipo de actividades buscamos honrar la naturaleza, porque cada instrumento proviene de un árbol y detrás de cada interpretación hay una historia que nace de ella. Con ‘Bosque Sinfonía’ queremos reconocer ese origen y acompañar la experiencia artística con una acción concreta”, señaló Percy Añez Castedo, presidente del Directorio de APAC.

Esta actividad forma parte de la cartelera del festival, que se desplegará del 17 al 26 de abril con más de 130 conciertos en Santa Cruz de la Sierra, las Misiones Jesuíticas, municipios cruceños y Tarija.

En esta versión participarán más de mil artistas de 16 naciones, además de 44 grupos nacionales y siete coproducciones internacionales, bajo un modelo de acceso mediante el aporte voluntario.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Triple empate técnico en Perú para ir al balotaje ante Keiko Fujimori
2
Marcha campesina a La Paz engrosa filas, pese a explicaciones del Gobierno
3
Viceministro Justiniano anuncia nuevo estudio sobre consumo legal de coca
4
Loza y Sánchez avanzan con la transición en la Gobernación del valle
5
Ven que falta de oxígeno fue causa de caída de avioneta que mató a 2 pilotos

Lo más compartido

1
Boca de urna: Fujimori va a 2da vuelta en Perú con candidato aún por definir
2
El guardatojo de un invicto. Agapito Orozco, el “Fenómeno Minero” que busca la UFC
3
Sube el petróleo por bloqueo estadounidense en Ormuz
4
Cruce de declaraciones sacude a la Selección Boliviana
5
TSE rechaza orden judicial que obliga suspender la difusión de encuestas

Más en Cultura

13/04/2026
Cartelera: Una actividad cultural múltiple tiene la semana 16 del año
Un concierto solidario con reconocidos artistas nacionales, un par de muestras artísticas, festivales de danza, teatro y cine forman parte de la cartelera...
Ver más
13/04/2026
Sube a 273 millones la cifra de menores en el mundo que no asisten a la escuela
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) destaca en su Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2026...
Ver más
Todo el universo de Luis “Cachín” Antezana Juárez emergió en unos pocos minutos de las voces de su esposa, Elizabeth Pattón, su hijo, Rodrigo Antezana, su hermano, René Antezana, su amigo, Fernando...
Ver más
10/04/2026
Evocan a “Cachín” desde su morada entre los notables
Con nuevos bríos, el Emsamble Khuska de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) abre la temporada con un concierto que se celebrará hoy (19:30) en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y...
Ver más
09/04/2026
Khuska abre la temporada con un concierto inédito
Un total de diez personas integran el Consejo Departamental de Culturas de Cochabamba, que fue conformado ayer en el cierre de las Jornadas Culturales Plurinacionales 2026 en el teatro José María...
Ver más
08/04/2026
Cochabamba forma su Consejo Cultural Departamental
Tras haber llegado a Oruro, Pando y LaPaz, ayer las Jornadas Culturales Plurinacionales arribaron a Cochabamba, congregando a considerable número de asistentes en el emblemático teatro José María...
Ver más
07/04/2026
Cochabamba debate sobre el “Plan y Fomento a la Cultura”
En Portada
14/04/2026 País
Choferes denuncian que sigue la gasolina de mala calidad y retrasos en resarcimientos; advierten con retomar medidas
Lucio Gómez, el secretario ejecutivo de la Confederación de Chóferes de Bolivia, denunció que en el país se continúa distribuyendo una gasolina de mala calidad...
vista
14/04/2026 País
Viceministro Justiniano anuncia nuevo estudio sobre consumo legal de coca
Un nuevo estudio sobre el consumo legal de coca, para determinar la cantidad real de hectáreas necesarias para cubrir la demanda, perfila el actual Gobierno.
vista
14/04/2026 Seguridad
Accidente en ruta a Apolo deja seis fallecidos y 14 heridos
La madrugada de este martes un bus de la empresa Velo de Novia sufrió un grave accidente cuando se dirigía al municipio de Apolo, en el departamento de La Paz.
vista
14/04/2026 Seguridad
Ven que falta de oxígeno fue causa de caída de avioneta que mató a 2 pilotos
Las investigaciones preliminares sobre el accidente de la aeronave Cessna Citation matrícula CP-3243 apuntan como una de las principales hipótesis a una...
vista
14/04/2026 País
Marcha campesina a La Paz engrosa filas, pese a explicaciones del Gobierno
La marcha de la Federación de Trabajadores Campesinos de Pando, a la que también se adhirieron los de Beni, ya va por su sexto día y tiene el objetivo de...
vista
14/04/2026 Cochabamba
ICAM reúne a empresarios de Iberoamérica en Cochabamba
Cochabamba reunió ayer a líderes empresariales y autoridades de más de 20 países en el Foro Empresarial Iberoamericano, durante la LIII Asamblea General de la...
vista
Actualidad
La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, se reunió ayer lunes con el Comité...
Ver más
14/04/2026 Cochabamba
Ministerio de Turismo y comité impulsarán el reconocimiento internacional de Urkupiña
En su último "lnforme Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés)", el Fondo Monetario...
Ver más
14/04/2026 Economía
El FMI proyecta que la economía boliviana tendrá una caída el 3,3% el 2026 y la inflación llegará al 20,7%
La madrugada de este martes un bus de la empresa Velo de Novia sufrió un grave accidente cuando se dirigía al municipio...
Ver más
14/04/2026 Seguridad
Accidente en ruta a Apolo deja seis fallecidos y 14 heridos
Entre enero y marzo de 2026, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) facturó un valor de $us 53,79 millones...
Ver más
14/04/2026 Economía
En el primer trimestre YPFB factura 76% más que el 2025 por la venta de urea
Deportes
El próximo miércoles, en ocasión de celebrarse la Asamblea de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), dirigentes...
Ver más
14/04/2026 Multideportivo
Comité expondrá el plan “Una Medalla Olímpica” potenciar deporte de élite
Sin tiempo para el festejo por los puntos que ganó en el torneo de la División Profesional, Bolívar concentró sus...
Ver más
14/04/2026 Fútbol
Bolívar espera sumar su primera victoria ante La Guaira de Venezuela en la Libertadores
El entrenador de la selección boliviana, Óscar Villegas, se refirió al respaldo que tiene para continuar en el cargo al...
Ver más
13/04/2026 Fútbol
Villegas se siente respaldado en la Verde y ya trabaja con miras al Mundial 2030
Comenzó a batir récords nacionales desde que tenía 13 años, su objetivo es seguir en competencia a nivel internacional...
Ver más
13/04/2026 Multideportivo
El nadador Yatsen Soza aconseja: “Cuanto más sueñas, más lejos llegas”
Doble Click
La Iglesia Misional Jesuítica de San Javier acogerá el concierto “Bosque Sinfonía”, primera actividad paralela del XV...
Ver más
14/04/2026 Cultura
“Bosque sinfonía” calienta el Festival “Misiones de Chiquitos”
Un concierto solidario con reconocidos artistas nacionales, un par de muestras artísticas, festivales de danza, teatro...
Ver más
13/04/2026 Cultura
Cartelera: Una actividad cultural múltiple tiene la semana 16 del año
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) destaca en su Informe de...
Ver más
13/04/2026 Cultura
Sube a 273 millones la cifra de menores en el mundo que no asisten a la escuela
La misión Artemis II se consolida como un hito de preparación técnica sin precedentes. Los astronautas Reid Wiseman,...
Ver más
12/04/2026 Vida
¿Por qué los astronautas de Artemis II no pisaron la Luna?