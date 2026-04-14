“Bosque sinfonía” calienta el Festival “Misiones de Chiquitos”

La Iglesia Misional Jesuítica de San Javier acogerá el concierto “Bosque Sinfonía”, primera actividad paralela del XV Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos”, que se celebrará este jueves desde las 11:00. La actividad se lleva a cabo con el impulso de la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), la Embajada de Suecia y el Gobierno Autónomo Municipal de San Javier.

El evento cultural contará con la participación del Coro y Orquesta de San Javier, compuesto por 35 músicos, en un espacio icónico cuya arquitectura fusiona el barroco europeo con la identidad artística de la cultura chiquitana, forjando el hábitat ideal para una exposición que enlaza historia, arte y territorio.

Como parte del movimiento, “Bosque Sinfonía” adiciona una acción de reforestación que circunscribe la plantación de árboles con la participación de músicos, organizadores y asistentes, arrimando la iniciativa a la agenda del festival. El ingreso a esta actividad es gratuito.

“Con este tipo de actividades buscamos honrar la naturaleza, porque cada instrumento proviene de un árbol y detrás de cada interpretación hay una historia que nace de ella. Con ‘Bosque Sinfonía’ queremos reconocer ese origen y acompañar la experiencia artística con una acción concreta”, señaló Percy Añez Castedo, presidente del Directorio de APAC.

Esta actividad forma parte de la cartelera del festival, que se desplegará del 17 al 26 de abril con más de 130 conciertos en Santa Cruz de la Sierra, las Misiones Jesuíticas, municipios cruceños y Tarija.

En esta versión participarán más de mil artistas de 16 naciones, además de 44 grupos nacionales y siete coproducciones internacionales, bajo un modelo de acceso mediante el aporte voluntario.