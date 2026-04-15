“Pachaq Ñusta” de Aixa Portero llega al Palacio Portales

La artista española Aixa Portero inaugura mañana (19:00) la exposición “Pachaq Ñusta” en la galería de arte del Palacio Portales.

Con una carrera afianzada en el contexto internacional y con el premio Bandera de Andalucía de las Artes 2024, la virtuosa artista exhibirá un proyecto que profundiza en el diálogo entre territorio, memoria y cosmovisión .

“Pachaq Ñusta” (Princesa de la tierra) reúne más de un centenar de piezas de distintos lenguajes, pinturas dibujo, escultura, video arte e instalación, que no buscan narrar, sino activar una experiencia.

Inspirada en la cosmovisión andina, Potrero afirma que evoca la fuerza de la Pachamama y la sabiduría ancestral que habita entre el cóndor, el puma y la serpiente, un equilibrio entre espíritu, acción e interioridad.

Entre las piezas más destacadas se encuentran Natura Naturans (2021), una escultura construida a partir de libros intervenidos con plumas y referencias a Venus prehistóricas; Bosque Sideral (2024), un conjunto de estructuras que vinculan lo terrestre con lo celeste mediante materiales como hierro, mimbre y piedra; y la instalación Las raíces del vuelo (2018–2024), compuesta por ochenta cuadernos suspendidos que evocan la fragilidad de la memoria y el pensamiento.

El ingreso a la exposición es gratuito.