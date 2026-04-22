Fallece el escritor, historiador y periodista Mariano Baptista Gumucio

El historiador Mariano Baptista Gumucio falleció ayer en La Paz a los 93 años tras una prolongada lucha contra una enfermedad. El periodista, intelectual y académico fue uno de los bolivianos más destacados en aportar a la cultura del país y a conocer Bolivia.

Baptista Gumucio nació en Cochabamba en 1933 y tomó posesión como miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española de número (silla H) el 9 de abril de 1974, con la lectura del discurso titulado Un boliviano del siglo XIX. Le respondió, en nombre de la corporación, Humberto Palza Soliz.

Estudió Derecho en la Universidad San Francisco Xavier de Sucre y en la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó estudios de posgrado en el City of London College.

En su trayectoria profesional, ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: subdirector de la Biblioteca Nacional de Sucre; secretario del presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro (de 1953 a 1956); ministro consejero de las embajadas de Bolivia en la Santa Sede y en Inglaterra (de 1957 a 1959); candidato a la vicepresidencia de la República; ministro de Educación y Cultura en los gobiernos de Alfredo Ovando Candia, Walter Guevara Arze y Jaime Paz Zamora; embajador de Bolivia en Estados Unidos (de 1982 a 1985), y presidente de la Comisión de Cultura del Honorable Concejo Municipal de La Paz (de 1988 a 1989).

Como ministro, llevó a cabo un programa para eliminar el analfabetismo; creó el Banco del Libro, el Instituto Nacional del Folklore y la Revista Nacional de Cultura. Además, organizó el I Congreso Pedagógico Nacional y redactó y firmó el Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Cultural y Científica.

En su faceta como periodista, fue gerente de Canal 7 de Televisión Boliviana y condujo el programa Identidad y magia de Bolivia. Además, fue director de Última Hora (de 1972 a 1982), donde fundó la revista Semana y la Biblioteca Popular, que editó cincuenta volúmenes de autores bolivianos. Asimismo, dirigió la revista dominical del periódico Hoy.

Ha recibido, entre otras, las siguientes condecoraciones: Orden del Sol (Perú, 1955), Orden Andrés Bello (Venezuela, 1970) y Orden San Carlos (Colombia, 1970).