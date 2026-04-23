Una experiencia musical inmersiva con la Orquesta Femenina Bolivia

La Granja Ecológica Polen, en Tiquipaya, acogerá este domingo (15:00) un concierto en vivo en la naturaleza, con el protagonismo estelar de la Orquesta Femenina Bolivia y la artista Mariana Bredow.

“Pedro y el lobo”, de Serguéi Prokófiev, es un clásico de la música y los cuentos que llega al escenario como nunca antes para emocionar a toda la familia. Con la narración de un reconocida actriz cochabambina Mariana Bredow y acompañada en vivo por la Orquesta Femenina Bolivia, esta historia, construida a partir de distintas artes vivas como la música, la danza, los títeres y las artes visuales invita a niños y niñas a dejar volar la imaginación mientras descubren cómo la música también cuenta aventuras, despierta emociones y crea personajes inolvidables.

“Pedro y el lobo” de Sergei Prokofiev es la obra sinfónica que, desde su creación en 1936, ha llevado la educación musical a grandes y chicos alrededor del mundo.

La dirección de la Orquesta Femenina Bolivia estará a cargo de Melissa Ortega y la narración será interpretada por la dramaturga Mariana Bredow.

Orquesta Femenina

Jassiel Echalar, Mariana Garrón, Sofía Andia, Carolina Cáceres, Adriana Arias, Soledad Pérez, violín; Rafaela Ramos, Alexandra López, viola; Aneliss Arando, Libertad Aguilar, Patricia Escobar, violoncello; Karen Cruz, precusión; Mai Tanabe, favor; Karla Jiménez, clarinete; Dalahí Carranza, oboe; Raquel Echalar, flauta; Ana Pérez, erónica Guardia, corno.

Dirección:



Melissa Ortega

Interpretación.



Mariana Bredow