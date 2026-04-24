«La Hija Cóndor» llega a salas bolivianas el 7 de mayo con presencia en la escena global

Cultura
ABI
Publicado el 24/04/2026 a las 10h48
ESCUCHA LA NOTICIA

La película nacional “La Hija Cóndor” llegará a las salas bolivianas el próximo 7 de mayo, precedida por una destacada trayectoria internacional que incluye más de 20 premios y una sostenida presencia en festivales de cine. Considerada una de las propuestas más relevantes del cine latinoamericano contemporáneo, su estreno en el país se produce en medio de altas expectativas generadas por su reconocimiento en el exterior.

Dirigida por el cineasta Álvaro Olmos Torrico, la producción acumula una veintena de premios internacionales en países como Francia, España, Bulgaria, Bélgica, Colombia, Italia y Cuba. Entre los principales reconocimientos destacan cuatro galardones a Mejor Película, en los que se ha valorado su narrativa, estética, banda sonora y actuaciones.

“La Hija Cóndor” narra la historia de una joven partera quechua que posee el don de aliviar el dolor de las mujeres embarazadas a través del canto. Su madre, una partera experimentada, interpreta esta habilidad como un don divino. Sin embargo, influenciada por su mejor amiga y el contacto con un grupo de artistas, la joven decide partir para perseguir su sueño de convertirse en cantante.

La propuesta de Olmos Torrico no solo ha conquistado a jurados internacionales, sino que ha despertado un marcado interés en la crítica especializada y el público, tanto extranjero como local. Este recorrido se ha traducido en acuerdos de distribución que aseguran su estreno en salas de Francia, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, México y Australia.

Este posicionamiento sitúa a la coproducción entre Bolivia, Perú y Uruguay en un lugar destacado dentro de la industria cinematográfica regional, compartiendo espacios de prestigio con realizadores de amplia trayectoria en Latinoamérica.

La película sobresale por su solidez técnica, particularmente en su propuesta visual a cargo del director de fotografía Nicolás Wong, así como en el diseño de sonido, paisajes y actuaciones, lo que la convierte en una obra accesible para públicos diversos. A ello se suma una banda sonora compuesta por Cergio Prudencio, Marcelo Guerrero y Noemí Flores, reconocida previamente en España, e integrada además por sonoridades de música chicha, género popular en Bolivia que adquiere relevancia dentro del filme.

En el ámbito internacional, la producción ha sido incorporada a circuitos formativos, con proyecciones dirigidas a estudiantes en Francia y otros países. En ese contexto, la película recibió el Premio del Público Joven en Bulgaria, consolidando su alcance entre distintas audiencias.

Expectativa

“Luego de esta gira de festivales, para todo el equipo es una gran alegría poder compartirla finalmente en nuestras salas. Es lo que más nos importa: el encuentro con el público local, escuchar sus lecturas, críticas positivas y negativas, y que la película se incorpore al imaginario del cine boliviano”, afirmó Olmos Torrico.

El director añadió que espera que la producción “contribuya a la reconciliación entre el cine boliviano y el público”, al señalar que en otros países existe un mayor acompañamiento institucional al sector audiovisual, mientras que en Bolivia “se ha generado un distanciamiento”. En ese sentido, expresó su deseo de que “La Hija Cóndor” y las nuevas producciones nacionales contribuyan a recomponer ese vínculo.

La cinta cuenta con la producción de Cecilia Sueiro, Diego Sarmiento, Federico Moreira, Iris Ocampo y Aniceto Arroyo, y un elenco encabezado por Marisol Vallejos, integrante de la agrupación musical Las Estrellas del Valle, junto a la radialista quechua María Magdalena Sanizo.

La producción ha recorrido cinco continentes, con presencia en más de 40 festivales internacionales y exhibiciones en más de 16 países de América, Europa, Asia y Oceanía. Su próxima distribución incluye salas de Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Austria, Países Bajos y México, entre otros.

Entre las principales críticas internacionales destacan:

“La Hija Cóndor es una de las películas bolivianas más impactantes de los últimos años”, Prensa Latina.

“Una pieza imprescindible para entender el nuevo cine latinoamericano”, IndieWire.

“Una dirección impecable que explora los límites entre mito y realidad”, The Hollywood Reporter.

“Un cine de silencios poderosos y una narrativa que vuela alto”, Variety.

Funciones especiales

En su estreno en Bolivia, “La Hija Cóndor” tendrá funciones especiales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con la presencia del director y parte del elenco.

El preestreno en La Paz se realizará el martes 5 de mayo en el Multicine (Av. Arce), a las 19.30, con preventa desde el 24 de abril.

En Cochabamba, la premier será el jueves 7 de mayo en Sky Box, a las 20.00, con preventa desde el 27 de abril.

En Santa Cruz, la función está programada para el sábado 9 de mayo, con lugar y horario aún por confirmar.

Más información será difundida a través de las redes sociales oficiales del filme en Facebook e Instagram.

Reconocimientos internacionales

“La Hija Cóndor” ha consolidado una amplia trayectoria en el circuito de festivales internacionales, con distinciones en Europa, América y Asia.

Entre los principales reconocimientos obtenidos en 2026 destacan:

  • Festival Kinolatino (Bruselas, Bélgica): Gran Premio a la Mejor Película
  • Rencontres de Toulouse – Cinélatino (Francia): Prix Rail d’Oc
  • Festival Internacional de Cine de Sofía (Bulgaria): Premio Especial del Jurado y Premio del Jurado Juvenil
  • Rencontres du Cinéma Latino-Américain (Francia): Mejor Largometraje de Ficción, Premio del Jurado y Premio del Público
  • FESCAAAL (Milán, Italia): Inspiring SociAAAL Award
  • Festival de Cine de Málaga (España): Biznaga de Plata a Mejor Interpretación Femenina de Reparto (María Magdalena Sanizo) y a Mejor Música (Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero)
  • Festival de Annecy (Francia): Premio del Público
  • Festival de Cine Peruano de París: Mención Especial del Jurado

En 2025, la producción también obtuvo reconocimientos en festivales de alto perfil como el Festival de Biarritz (Francia), el Festival de La Habana (Cuba) y el Festival de Cine de Cali (Colombia), además de distinciones en el programa Ventana Sur y en Cine en Construcción (Toulouse).

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Israel y Líbano pactan extender el alto el fuego por tres semanas
2
YPFB anuncia el arribo de 100 millones de litros de diésel y asegura abastecimiento
3
Bolivia y Chile abren agenda sobre economía, seguridad y otros temas
4
Dictan detención domiciliaria para Huarachi por el caso coimas
5
Al menos cinco sectores exigen atención del Gobierno y anuncian tomar medidas

Lo más compartido

1
Irán afirma que es “imposible” abrir el estrecho de Ormuz
2
Ministro Justiniano: “Estamos en un momento crítico por la cosecha”, pero el diésel se restablecerá el viernes
3
El cortometraje animado “Tinku” conquista Rusia
4
Cámara Baja espera PGE reformulado y diputados adelantan que harán ajustes
5
Chile anuncia avance hacia tratado de libre comercio con Bolivia

Más en Cultura

24/04/2026
El cortometraje animado “Tinku” conquista Rusia
El cortometraje animado “Tinku” conquistó su quinto galardón tras erigirse como el mejor de su categoría en el Tsiolkovsky Space Fest de Kaluga, Rusia.
Ver más
23/04/2026
Una experiencia musical inmersiva con la Orquesta Femenina Bolivia
La Granja Ecológica Polen, en Tiquipaya, acogerá este domingo (15:00) un concierto en vivo en la naturaleza, con el protagonismo estelar de la Orquesta...
Ver más
El historiador Mariano Baptista Gumucio falleció ayer en La Paz a los 93 años tras una prolongada lucha contra una enfermedad. El periodista, intelectual y académico fue uno de los bolivianos más...
Ver más
22/04/2026
Fallece el escritor, historiador y periodista Mariano Baptista Gumucio
El icónico grupo boliviano Wara evoluciona su propuesta musical para presentar “Wara Sinfónico – 50 años”, un espectáculo renovado que se desarrollará hoy y mañana, desde las 19:30, en el emblemático...
Ver más
21/04/2026
Wara Sinfónico: la evolución de una leyenda llega a Cochabamba
Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años, siguió trabajando hasta el último momento y deja una trayectoria de más de sesenta años, con éxitos como 'La tregua', un título clave en la historia...
Ver más
20/04/2026
Fallece Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos
En la primera frase aparece la idea de conseguir un jeep, no un vehículo convencional, sino un instrumento de viaje, una prolongación a los pies del viajero.
Ver más
19/04/2026
Los tejedores de la noche
En Portada
24/04/2026 País
Paz y gobernadores acuerdan que el 50/50 potencie el recurso humano para el desarrollo del país
Después del mediodía de este viernes, concluyó el primer encuentro de los gobernadores electos con el presidente Rodrigo Paz. En esta reunión, según el primer...
vista
24/04/2026 Economía
Fexco inaugura la Vitrina Comercial Exportadora con 32 empresas bolivianas
La Vitrina Comercial Exportadora 2026, desarrollada como una misión comercial a la inversa, articula la participación de 32 empresas bolivianas con compradores...
vista
24/04/2026 Economía
Intervienen oficinas de YPFB en La Paz y Santa Cruz por el caso de presunto “sobreprecio” en la compra de crudo
En un operativo conjunto, la Policía Anticorrupción, personal de Criminalística y el Ministerio Público intervinieron este viernes oficinas de Yacimientos...
vista
24/04/2026 País
YPFB anuncia el arribo de 100 millones de litros de diésel y asegura abastecimiento
El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó este viernes que se espera la llegada de 100 millones de litros...
vista
24/04/2026 País
Dictan detención domiciliaria para Huarachi por el caso coimas
La justicia determinó la detención domiciliaria sin salida laboral para el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, tras una...
vista
24/04/2026 País
Al menos cinco sectores exigen atención del Gobierno y anuncian tomar medidas
La demanda de aumento salarial, la mala calidad de gasolina, la ley 1720 y la exigencia al Gobierno para cumplir compromisos son algunas de la causas que están...
vista
Actualidad
La Vitrina Comercial Exportadora 2026, desarrollada como una misión comercial a la inversa, articula la participación...
Ver más
24/04/2026 Economía
Fexco inaugura la Vitrina Comercial Exportadora con 32 empresas bolivianas
Esta jornada arribó a Venezuela el presidente colombiano, Gustavo Petro, para reunirse en Caracas con Delcy Rodríguez,...
Ver más
24/04/2026 Mundo
Petro llega a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez
Después del mediodía de este viernes, concluyó el primer encuentro de los gobernadores electos con el presidente...
Ver más
24/04/2026 País
Paz y gobernadores acuerdan que el 50/50 potencie el recurso humano para el desarrollo del país
La justicia determinó la detención domiciliaria sin salida laboral para el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (...
Ver más
24/04/2026 País
Dictan detención domiciliaria para Huarachi por el caso coimas
Deportes
Con un gol en contra y el mérito de no rendirse, el plantel de San Antonio Bulo Bulo ayer remontó el marcador y venció...
Ver más
24/04/2026 Fútbol
Tres puntos para San Antonio Bulo Bulo por no rendirse ante Totora
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, lanzó ayer la...
Ver más
24/04/2026 Fútbol Int.
Domínguez propone ampliar los participantes en el Mundial 2030 y que “nadie se quede fuera”
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo...
Ver más
23/04/2026 Fútbol
Canciller de Bolivia y Chile se reúnen en la frontera antes de trasladarse a La Paz
Sufrió más de lo que esperaba y por la diferencia mínima, Always Ready le ganó a Oriente Petrolero por 1-0 ayer en El...
Ver más
23/04/2026 Fútbol
Always Ready sufre para vencer a Oriente Petrolero con lo mínimo
Tendencias
La compañía Apple anunció ayer lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo, cargo que ocupa desde 2011.
Ver más
21/04/2026 Tecnología
Tim Cook dejará el cargo de director ejecutivo de Apple
El espectacular éxito de la misión Artemis II de la NASA ahora ha preparado el escenario para el regreso de los Estados...
Ver más
19/04/2026 Tecnología
Audaz plan de la NASA: una base lunar con energía nuclear
Doble Click
La película nacional “La Hija Cóndor” llegará a las salas bolivianas el próximo 7 de mayo, precedida por una destacada...
Ver más
24/04/2026 Cultura
«La Hija Cóndor» llega a salas bolivianas el 7 de mayo con presencia en la escena global
El cortometraje animado “Tinku” conquistó su quinto galardón tras erigirse como el mejor de su categoría en el...
Ver más
24/04/2026 Cultura
El cortometraje animado “Tinku” conquista Rusia
La Granja Ecológica Polen, en Tiquipaya, acogerá este domingo (15:00) un concierto en vivo en la naturaleza, con el...
Ver más
23/04/2026 Cultura
Una experiencia musical inmersiva con la Orquesta Femenina Bolivia
El historiador Mariano Baptista Gumucio falleció ayer en La Paz a los 93 años tras una prolongada lucha contra una...
Ver más
22/04/2026 Cultura
Fallece el escritor, historiador y periodista Mariano Baptista Gumucio