«La Hija Cóndor» llega a salas bolivianas el 7 de mayo con presencia en la escena global

La película nacional “La Hija Cóndor” llegará a las salas bolivianas el próximo 7 de mayo, precedida por una destacada trayectoria internacional que incluye más de 20 premios y una sostenida presencia en festivales de cine. Considerada una de las propuestas más relevantes del cine latinoamericano contemporáneo, su estreno en el país se produce en medio de altas expectativas generadas por su reconocimiento en el exterior.

Dirigida por el cineasta Álvaro Olmos Torrico, la producción acumula una veintena de premios internacionales en países como Francia, España, Bulgaria, Bélgica, Colombia, Italia y Cuba. Entre los principales reconocimientos destacan cuatro galardones a Mejor Película, en los que se ha valorado su narrativa, estética, banda sonora y actuaciones.

“La Hija Cóndor” narra la historia de una joven partera quechua que posee el don de aliviar el dolor de las mujeres embarazadas a través del canto. Su madre, una partera experimentada, interpreta esta habilidad como un don divino. Sin embargo, influenciada por su mejor amiga y el contacto con un grupo de artistas, la joven decide partir para perseguir su sueño de convertirse en cantante.

La propuesta de Olmos Torrico no solo ha conquistado a jurados internacionales, sino que ha despertado un marcado interés en la crítica especializada y el público, tanto extranjero como local. Este recorrido se ha traducido en acuerdos de distribución que aseguran su estreno en salas de Francia, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, México y Australia.

Este posicionamiento sitúa a la coproducción entre Bolivia, Perú y Uruguay en un lugar destacado dentro de la industria cinematográfica regional, compartiendo espacios de prestigio con realizadores de amplia trayectoria en Latinoamérica.

La película sobresale por su solidez técnica, particularmente en su propuesta visual a cargo del director de fotografía Nicolás Wong, así como en el diseño de sonido, paisajes y actuaciones, lo que la convierte en una obra accesible para públicos diversos. A ello se suma una banda sonora compuesta por Cergio Prudencio, Marcelo Guerrero y Noemí Flores, reconocida previamente en España, e integrada además por sonoridades de música chicha, género popular en Bolivia que adquiere relevancia dentro del filme.

En el ámbito internacional, la producción ha sido incorporada a circuitos formativos, con proyecciones dirigidas a estudiantes en Francia y otros países. En ese contexto, la película recibió el Premio del Público Joven en Bulgaria, consolidando su alcance entre distintas audiencias.

Expectativa

“Luego de esta gira de festivales, para todo el equipo es una gran alegría poder compartirla finalmente en nuestras salas. Es lo que más nos importa: el encuentro con el público local, escuchar sus lecturas, críticas positivas y negativas, y que la película se incorpore al imaginario del cine boliviano”, afirmó Olmos Torrico.

El director añadió que espera que la producción “contribuya a la reconciliación entre el cine boliviano y el público”, al señalar que en otros países existe un mayor acompañamiento institucional al sector audiovisual, mientras que en Bolivia “se ha generado un distanciamiento”. En ese sentido, expresó su deseo de que “La Hija Cóndor” y las nuevas producciones nacionales contribuyan a recomponer ese vínculo.

La cinta cuenta con la producción de Cecilia Sueiro, Diego Sarmiento, Federico Moreira, Iris Ocampo y Aniceto Arroyo, y un elenco encabezado por Marisol Vallejos, integrante de la agrupación musical Las Estrellas del Valle, junto a la radialista quechua María Magdalena Sanizo.

La producción ha recorrido cinco continentes, con presencia en más de 40 festivales internacionales y exhibiciones en más de 16 países de América, Europa, Asia y Oceanía. Su próxima distribución incluye salas de Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Austria, Países Bajos y México, entre otros.

Entre las principales críticas internacionales destacan:

“La Hija Cóndor es una de las películas bolivianas más impactantes de los últimos años”, Prensa Latina.

“Una pieza imprescindible para entender el nuevo cine latinoamericano”, IndieWire.

“Una dirección impecable que explora los límites entre mito y realidad”, The Hollywood Reporter.

“Un cine de silencios poderosos y una narrativa que vuela alto”, Variety.

Funciones especiales

En su estreno en Bolivia, “La Hija Cóndor” tendrá funciones especiales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con la presencia del director y parte del elenco.

El preestreno en La Paz se realizará el martes 5 de mayo en el Multicine (Av. Arce), a las 19.30, con preventa desde el 24 de abril.

En Cochabamba, la premier será el jueves 7 de mayo en Sky Box, a las 20.00, con preventa desde el 27 de abril.

En Santa Cruz, la función está programada para el sábado 9 de mayo, con lugar y horario aún por confirmar.

Más información será difundida a través de las redes sociales oficiales del filme en Facebook e Instagram.

Reconocimientos internacionales

“La Hija Cóndor” ha consolidado una amplia trayectoria en el circuito de festivales internacionales, con distinciones en Europa, América y Asia.

Entre los principales reconocimientos obtenidos en 2026 destacan:

Festival Kinolatino (Bruselas, Bélgica): Gran Premio a la Mejor Película

Rencontres de Toulouse – Cinélatino (Francia): Prix Rail d’Oc

Festival Internacional de Cine de Sofía (Bulgaria): Premio Especial del Jurado y Premio del Jurado Juvenil

Rencontres du Cinéma Latino-Américain (Francia): Mejor Largometraje de Ficción, Premio del Jurado y Premio del Público

FESCAAAL (Milán, Italia): Inspiring SociAAAL Award

Festival de Cine de Málaga (España): Biznaga de Plata a Mejor Interpretación Femenina de Reparto (María Magdalena Sanizo) y a Mejor Música (Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero)

Festival de Annecy (Francia): Premio del Público

Festival de Cine Peruano de París: Mención Especial del Jurado

En 2025, la producción también obtuvo reconocimientos en festivales de alto perfil como el Festival de Biarritz (Francia), el Festival de La Habana (Cuba) y el Festival de Cine de Cali (Colombia), además de distinciones en el programa Ventana Sur y en Cine en Construcción (Toulouse).