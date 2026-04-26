Diez escultores de talla internacional asisten al 2do Simposio en Tupiza

Un total de diez escultores de tres países tomarán parte del Segundo Simposio Internacional de Escultura que se celebrará en Tupiza, Potosí, del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo.



El evento cultural internacional se lleva a efecto conmemorando el 43° aniversario del Instituo de Formación Artística Superior de Bellas Artes “Alfredo Dominguez Romero”, otrora artista nacional que falleció el 28 de enero de 1980 en Ginebra, Suiza.



El reconocido escultor boliviano Luis Fernando Chumacero Gutiérrez es el promotor de esta actividad que tiene como principal objetivo de propiciar el intercambio cultural y artístico entre artístas de diferentes nacionalidades.



“Estos eventos buscan enriquecer el patrimonio públicocon esculturas monumentales, fomentar la inovación técnica y crear espacios de aprendizaje colaborativo”, señaló Bruno Chiri Ochoa, coordinador del Instituto de Formación Artística Superior de Bellas Artes “Alfredo Dominguez Romero”.



La temática será libre y los participantes trabajarán con materiales proporcionados por la organización, como piedra, madera reciclada y metal, combinando técnicas de talla, ensamblaje y soldadura.



Chiri Ochoa explicó que las obras se desplegarán en espacios públicos, principalmente en el frontis del instituto organizador y sectores de la plaza Independencia.



Los reconocidos escultores internacionales Liu Yang (China), Carlos Ignacio Vieira (Argentina), Christian Alvarenga (Argentina) aseguraron sus asistencia al simposio que ha generado mucha expectativa en la población chicheña.



El escultor chino trabajará en metal, mientras el binomio argentino tallará en madera.



Lui Yang es el único escultor en el mundo que ha creado esculturas en más de 40 países. Como curador, planificó e implementó el primer parque de esculturas flotantes del mundo.



Además, fundó la mayor organización de escultura del mundo, ISSA (International Sculpture Symposium Alliance).