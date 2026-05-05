La poesía toma Santa Cruz con el octavo Festival de Jauría de Palabras

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 05/05/2026 a las 8h40
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Una veitena de poetas de seis naciones estarán presentes en la octava edición del Festival Internacional de Poesía Joven “Jauría de Palabras”, que comienza mañana y se extiende hasta el domingo en Santa Cruz de la Sierra y Lagunillas.

Líricos de Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile, Perú , México y Bolivia se congregarán en la capital cruceña en el evento cultural que distinguirá al poeta peruano Omar Aramayo.

El festival se pone en marcha mañana con un acto de bienvenida a los poetas invitados y la inauguración oficial en el Centro Cultural Simón I. Patiño, a las 19:00. La apertura incluye el recital poético musical “El Sur Canta la Poesía”,a cargo de Camilo Silva, Jorge Ferrada y Neddiel Muñoz de la Universidad de Los Lagos.

También se tiene previsto las lecturas poéticas de Gabriel Chávez Casazola (Bolivia), Ricardo Plata (México), Audrey Saucedo, Rodrigo Tarabillo, Gabriela Castillo, Claudia del Barco, Edson Hurtado, Adriana Quintanilla (Bolivia), Ángela Gentile (Argentina).

Valeria Sandi, destacada poeta nacional y directora del evento literario, informó que el jueves se desplegará una intensa jornada con la visita al Centro Cultural San Isidro, talleres de poesía y gestión cultural a cargo de Sergio Trabuco, lecturas en espacios educativos, presentaciones editoriales —entre ellas la antología Sueño en las palabras y la revista Cardenal— y una velada poética en la Alianza Francesa, a partir de las 19:00, donde se realizará un homenaje al poeta peruano Omar Aramayo y contará con las lecturas de los poetas Liudmila Quincoses (Cuba), Verónica Delgadillo, Aldair Apodaca, Juan Pablo Sejas, Cande Roca, Rubí Panoso (Bolivia) y María Macaya (Costa Rica).

El festival continuará en Lagunillas del 8 al 10 de mayo, con actividades en unidades educativas urbanas y rurales, veladas culturales en la plaza principal y recorridos turísticos como la Ruta del Che, fortaleciendo el vínculo entre poesía y territorio.

El VIII Festival Jauría de Palabras es organizado por el colectivo Trueque Poético, con la coorganización de la Universidad de Los Lagos, la Sociedad de Escritores Arnulfo Peña–Elio Ortiz, el Centro Cultural San Isidro y la Alcaldía de Lagunillas, junto al apoyo de la familia Montero.

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