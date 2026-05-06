La escritora Eliana Soza resalta la presencia boliviana en Filay 2026

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 06/05/2026 a las 8h29
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Por segundo año consecutivo, la escritora potosina Eliana Soza estará presente en el Festival Internacional del Libro de Ayacucho (Filay) 2026, cuya décima versión se desarrollará del sábado 9 al domingo 24 de mayo en la Plaza Mayor de Huamanga.

La también comunicadora y gestora social dijo sentirse halagada por concurrir por segunda vez a Filay con la finalidad de exibir sus dotes para escribir.

¿Eliana que espera de su segunda incursión en Filay?

Estoy feliz de volver a la Feria Internacional del Libro de Ayacucho FILAY en Perú. Ya tuve la oportunidad de participar en 2025, cuando Bolivia era el país invitado. Allí presenté el libro conjunto que tenemos con Jorge Barriga Sapiencia, “Cuéntame”, que está dirigido a niños y niñas. En el que no solo leen más de 20 microcuentos, sino que también escriben historias, así los pequeños se vuelven coautores de la obra.

¿Cómo fue la acogida del público a su obra?

Tuvo tanta acogida este título que fue uno de los más vendidos de esa feria.

Para esta gestión, en la que la FILAY cumple 10 años, fui nuevamente invitada, con la gran alegría de ir a presentar la edición peruana del “Cuéntame”, publicada por la prestigiosa editorial Altazor de Perú.

¿Cuál es su agenda?

Participaré en conversatorios sobre literatura con colegas peruanos y talleres con estudiantes de las unidades educativas ayacuchanas. Estaré del 15 al 20 de mayo en diferentes actividades y en el stand de la editorial Altazor con la firma de libros.

¿Cuáles son sus expectativas?

Mis expectativas son reencontrarme con lectores que conocimos el año pasado y con nuevos que conozcan los libros que estamos publicando en Bolivia. También conocer a más escritoras y escritores peruanos y de Latinoamérica que participarán de esta fiesta literaria en la hermosa ciudad de Ayacucho.

Es una experiencia diferente porque la feria misma se realiza en plena plaza Mayor de Huamanga y durante dos semanas los ayacuchanos viven los libros de manera cotidiana, mientras dan un paseo o salen a sus escuelas o trabajos.

¿Cuál fue su último libro?

El último libro que fue publicado es el interactivo “Cuéntame” de la editorial peruana Altazor 2026 y esperamos que a finales de este año salga a la luz el “Cuéntame II”, con más historias y con actividades que coadyuven a nuestros niños y niñas a acercarse a varios géneros narrativos, pero siempre con la característica de actividades divertidas.

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