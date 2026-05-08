La Larga Noche de Museos se amplía este año

La Larga Noche de Museos ampliará este año su alcance a ocho ciudades del país con el fin de consolidarse como la mayor fiesta cultural de Bolivia, con una apuesta nacional para democratizar el acceso al arte, la historia y el patrimonio, informó el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, que respalda esa iniciativa.

Según información institucional, la actividad movilizará a miles de personas en circuitos culturales gratuitos que incluirán museos, galerías, archivos, espacios patrimoniales, intervenciones urbanas y gastronomía.

Durante el lanzamiento oficial, la titular de esa cartera de Estado, Cinthya Yáñez, destacó que la iniciativa, nacida en Berlín en 1997 y consolidada en Bolivia desde 2007, se convirtió en una de las actividades culturales más esperadas por la población.

“La Larga Noche de Museos democratiza el acceso a la cultura y permite que miles de personas recorran gratuitamente museos, archivos, galerías y centros culturales en horarios extraordinarios”, afirmó.

Remarcó además que el evento no solo fortalece la identidad cultural, sino que también dinamiza la economía y promueve el turismo interno.

En ese marco, anunció que el ministerio abrirá siete espacios culturales y patrimoniales, entre ellos el sitio arqueológico de Tiwanaku y sus museos, el Centro Sinfónico Nacional en La Paz; el Centro Cultural La Sombrerería en Sucre y el Centro Cultural excorreo en Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, el viceministro de Culturas y Folkore, Andrés Zaratti, resaltó que cada municipio imprime su propia identidad a esta celebración y visibiliza el trabajo de quienes preservan el patrimonio cultural del país.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, anunció una expansión histórica de la programación paceña, que crecerá de 430 a 500 participantes y de 14 a 20 circuitos culturales distribuidos en todos los macrodistritos.

“Ampliamos los circuitos en artes, intervenciones públicas y promoción gastronómica para que más familias puedan vivir esta experiencia cultural”, explicó.

La agenda nacional se desarrolla este mes, arrancará el 16 en La Paz, El Alto, Tarija y Santa Cruz de la Sierra. En Potosí, las actividades se desarrollarán los días 1, 8, 15, 16, 22 y 29; en Sucre, el 15; en Beni, el 16 y 18; y en Cochabamba, el 22.

Con su expansión nacional y una programación cada vez más amplia, la Larga Noche de Museos 2026 apunta a convertirse en una de las plataformas culturales y turísticas más masivas del país.