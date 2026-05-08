La Larga Noche de Museos se amplía este año

Cultura
ABI
Publicado el 08/05/2026 a las 19h11
ESCUCHA LA NOTICIA

La Larga Noche de Museos ampliará este año su alcance a ocho ciudades del país con el fin de consolidarse como la mayor fiesta cultural de Bolivia, con una apuesta nacional para democratizar el acceso al arte, la historia y el patrimonio, informó el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, que respalda esa iniciativa.

Según información institucional, la actividad movilizará a miles de personas en circuitos culturales gratuitos que incluirán museos, galerías, archivos, espacios patrimoniales, intervenciones urbanas y gastronomía.

Durante el lanzamiento oficial, la titular de esa cartera de Estado, Cinthya Yáñez, destacó que la iniciativa, nacida en Berlín en 1997 y consolidada en Bolivia desde 2007, se convirtió en una de las actividades culturales más esperadas por la población.

“La Larga Noche de Museos democratiza el acceso a la cultura y permite que miles de personas recorran gratuitamente museos, archivos, galerías y centros culturales en horarios extraordinarios”, afirmó.

Remarcó además que el evento no solo fortalece la identidad cultural, sino que también dinamiza la economía y promueve el turismo interno.

En ese marco, anunció que el ministerio abrirá siete espacios culturales y patrimoniales, entre ellos el sitio arqueológico de Tiwanaku y sus museos, el Centro Sinfónico Nacional en La Paz; el Centro Cultural La Sombrerería en Sucre y el Centro Cultural excorreo en Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, el viceministro de Culturas y Folkore, Andrés Zaratti, resaltó que cada municipio imprime su propia identidad a esta celebración y visibiliza el trabajo de quienes preservan el patrimonio cultural del país.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, anunció una expansión histórica de la programación paceña, que crecerá de 430 a 500 participantes y de 14 a 20 circuitos culturales distribuidos en todos los macrodistritos.

“Ampliamos los circuitos en artes, intervenciones públicas y promoción gastronómica para que más familias puedan vivir esta experiencia cultural”, explicó.

La agenda nacional se desarrolla este mes, arrancará el 16 en La Paz, El Alto, Tarija y Santa Cruz de la Sierra. En Potosí, las actividades se desarrollarán los días 1, 8, 15, 16, 22 y 29; en Sucre, el 15; en Beni, el 16 y 18; y en Cochabamba, el 22.

Con su expansión nacional y una programación cada vez más amplia, la Larga Noche de Museos 2026 apunta a convertirse en una de las plataformas culturales y turísticas más masivas del país.

Tus comentarios

Lo más leído

1
La OMS confirma cinco casos de hantavirus y es posible que broten más
2
Abrogación de la Ley 1720: Pleno de Diputados devuelve la norma a Comisión tras hallar "irregularidades"
3
Gobernabilidad y economía serán los ejes de la reunión convocada por Paz
4
Trump desclasifica una remesa de documentos sobre OVNIs y otros objetos no identificados
5
Campesinos cierran vías en provincias paceñas y maestros van a paro el lunes

Lo más compartido

1
Emboscada a Umopar deja al menos tres policías heridos y vehículos dañados tras operativo antidroga
2
Trump anuncia alto al fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania
3
Identifican cepa andina de hantavirus que se propaga entre humanos
4
Hace un año: la esposa del actor Gene Hackman murió de hantavirus, en su casa encontraron excrementos de roedores
5
Aprehenden a 4 implicados en asesinato del magistrado Claure

Más en Cultura

08/05/2026
Orquesta Sinfónica Municipal tocará melodías de Dvořák
El programa de la primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica Municipal Cochabamba estará centrada en obras del compositor checo Antonín Dvořák.
Ver más
06/05/2026
La escritora Eliana Soza resalta la presencia boliviana en Filay 2026
Por segundo año consecutivo, la escritora potosina Eliana Soza estará presente en el Festival Internacional del Libro de Ayacucho (Filay) 2026, cuya décima...
Ver más
Una veitena de poetas de seis naciones estarán presentes en la octava edición del Festival Internacional de Poesía Joven “Jauría de Palabras”, que comienza mañana y se extiende hasta el domingo en...
Ver más
05/05/2026
La poesía toma Santa Cruz con el octavo Festival de Jauría de Palabras
Desde las primeras páginas de Ñamérica, de Martín Caparrós, el lector siente que no está frente a un ensayo sobre el continente hispanoamericano, sino dentro de él, caminando por sus calles ruidosas...
Ver más
04/05/2026
Ñamérica, la ñ que nos nombra
David Mondacca llega a Cochabamba para mostrarnos su última creación: Metamorfosis B, su versión teatral de la novela de Franz Kafka La metamorfosis. Lo que sigue, es la crítica de la periodista...
Ver más
03/05/2026
Mondacca presenta su Metamorfosis B
En Portada
08/05/2026 País
Expresidente de YPFB asegura que volverá al país en un par de días
“No estoy en huida, no estoy en escapada, no estoy en ninguna situación de esa. Soy una persona muy seria y profesional y siempre he estado asistiendo en...
vista
08/05/2026 País
Yussef Akly, expresidente de YPFB, abandonó el país de manera irregular y el Gobierno instruye investigación
Yussef Akly, quien fungió como Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en los primeros meses del Gobierno de Rodrigo Paz y es uno de...
vista
08/05/2026 País
Paz afirma que 10 leyes "ya están listas" para presentarse: incluye la de Hidrocarburos, de Minería y la Electoral
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, en un acto en el que se le entregó el título Honoris Causa de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), afirmó que "ya...
vista
08/05/2026 Seguridad
Emboscada a Umopar deja al menos tres policías heridos y vehículos dañados tras operativo antidroga
Al menos tres efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) resultaron heridos luego de sufrir una emboscada y una serie de ataques después de...
vista
08/05/2026 País
Seis meses de gestión: Paz restó su "credibilidad" por dos factores y debe definir una línea política
El presidente Rodrigo Paz cumple este 8 de mayo seis meses de gestión. El analista político Marco Fuentes realizó una evaluación de este periodo y sostuvo que...
vista
08/05/2026 País
Gobernabilidad y economía serán los ejes de la reunión convocada por Paz
El Gobierno confirmó ayer la realización del encuentro entre gobernadores, alcaldes y representantes de instituciones con el objetivo de sentar las bases de “...
vista
Actualidad
El Concejo Municipal de Cochabamba lanzó la convocatoria para la Distinción “Heroínas de la Coronilla – Orden Madre...
Ver más
08/05/2026 Cochabamba
Invitan a presentar postulaciones para distinguir a madres destacadas
La tregua también incluye un intercambio de 1.000 de prisioneros de cada bando, precisó el presidente de Estados Unidos.
Ver más
08/05/2026 Mundo
Trump anuncia alto al fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania
La conocida consejera espiritual y conductora de varios programas relacionados con la enseñanza metafísica, Samara...
Ver más
08/05/2026 Cochabamba
Fallece Samara, conocida consejera espiritual y conductora de TV
Es en apoyo a las protestas encabezadas por la Central Obrera Boliviana que exige, entre otras demandas, un aumento...
Ver más
08/05/2026 País
Campesinos e interculturales evistas se movilizarán en Cochabamba
Deportes
La campaña de Bolívar con Vladimir Soria como director técnico interino va “viento en popa”, pues en cuatro partidos...
Ver más
08/05/2026 Fútbol
Buena campaña de Vladimir Soria con Bolívar: ven mejor juego y actitud de jugadores
El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró ayer que no renunciará a su cargo y que ahora aplicará el...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Mustafá seguirá en la presidencia y llevará adelante el plan B en Wilstermann; no renunciará
Bolívar empató con el venezolano Deportivo La Guaira 1-1 ayer en Caracas. Lo hizo sobre el final y con fortuna, por lo...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Bolívar empata La Guaira y se mantiene en la lucha en la Copa Libertadores
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso
Doble Click
La agenda nacional se desarrolla este mes, arrancará el 16 en La Paz, El Alto, Tarija y Santa Cruz de la Sierra. En...
Ver más
08/05/2026 Cultura
La Larga Noche de Museos se amplía este año
El programa de la primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica Municipal Cochabamba estará centrada en...
Ver más
08/05/2026 Cultura
Orquesta Sinfónica Municipal tocará melodías de Dvořák
La artista barranquillera Shakira fue anunciada como la intérprete de la canción oficial del Mundial 2026, torneo que...
Ver más
07/05/2026 Música
Shakira presenta "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026
La cantante galesa Bonnie Tyler, de 74 años, se está recuperando tras someterse a una intervención quirúrgica de...
Ver más
07/05/2026 Música
La cantante de “Total Eclipse of the Heart” es hospitalizada de emergencia en Portugal