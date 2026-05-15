Concierto de otoño: la Clase de Piano de Aliss vuelve al ruedo con fuerza

La Clase de Piano de Emilio Aliss presenta hoy (19:30) el Concierto de Otoño 2026 en el auditorio del Centro Boliviano Americano (CBA), ubicado en la calle 25 de mayo, entre Mayor Rocha y Ecuador.

Desde la gestión 2016, Aliss organiza los conciertos estacionales, en los que la Clase Preparatoria y la Clase avanzada exhiben su trabajo. El Concierto de Otoño mostrará una vez más el potencial artístico que tienen estos niños y jóvenes talentos musicales. Participarán también dos estudiantes de cello de Ariana Stambuk, cellista del Trío Apolo.

“El concierto de otoño es el primer concierto estacional que ofreció mi Clase de Piano hace muchos años, y nos dejó recuerdos imborrables. Desde entonces, la Clase ha evolucionado muchísimo y ha recogido muchos lauros en concursos y festivales nacionales de piano. Muchos de los pianistas de entonces están siguiendo caminos inspiradores, en distintos lugares de este nuestro hermoso planeta. Ahora la Clase tiene nuevos miembros, retoños promisorios que siguen los pasos de sus antiguos colegas y que me inspiran a poner cada vez más energía en su crecimiento y expansión artística”, comentó Aliss.

Matías Mendoza, Luis Alberto Coronado, María Luján Quinteros, Alejandra Salcedo Muñoz, Guillermo Treviño, Camila Elías, Daniel Bosco, Pablo Fernández y Fiorella Velásquez presentarán un repertorio amplio y variado para disfrutar con el público. Rafaella Lucía Banda Baudoin, estudiante de Paola Aliss, y Diana Avila, estudiante de Emilio Aliss en el Programa de Licenciatura en Música de la UMSS, participarán también en este concierto como pianistas invitadas. Otras dos invitadas adornarán el concierto con música de cámara: Vivian Vedia y Constanza Khek Guzmán, estudiantes de cello de Ariana Stambuk en el Instituto Eduardo Laredo.

Emilio Aliss, con estudios de piano y de educación musical realizados en el Conservatorio de Ginebra, es solista de larga trayectoria, dedicado actualmente al Trío Apolo, con el que realiza una intensa actividad y con el que ha grabado varios discos y ha realizado conciertos en Brasil, Chile, España, Suiza y EEUU. Desde el año 1986, ha contribuido con la formación de varios jóvenes pianistas bolivianos, muchos de ellos premiados en varios concursos de piano y es actualmente docente del Programa de Licenciatura en Música de la UMSS.