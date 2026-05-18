Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural

La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba destacan en la animada cartelera cultural de la semana número 21 de la gestión 2026.

LUNES 18

La Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme “Nous”, del director Alice Diop. La función empieza a las 19:00 en el salón Christian Valvert y el ingreso es gratuito.

MARTES 19

D Jazz Big Band presenta Jazz Legacy, un concierto especial donde celebrarán la elegancia, energía y evolución de este género inmortal.El espectáculo se celebra en el teatro José María Achá desde las 19:30

JUEVES 21

Llega a los cines deCochabamba el filme “The Mandalorian and Grogu”, con el siguiente reparto: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Steve Blum, Hemky Madera.

VIERNES 22

La Noche de Museos vuelve a escena en Cochabamba con una nutrida agenda para los visitantes.

DOMINGO 24

La Orquesta Filarmónica de Cochabamba, dirigida por el maestro Augusto Guzmán, presenta la majestuosa Sinfonía N° 3 de Johannes Brahms, en El Portal Centro de Convenciones, desde las 20:00. El recital se replica el lunes en el mismo escenario e idéntico horario.