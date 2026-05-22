La Casa Scarlet se une a la “Noche de Museos”

Cultura
Redacción Central
Publicado el 22/05/2026 a las 9h27
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La Casa Museo Scarlet se une hoy a la celebración de la “Noche de Museos” en Cochabamba con la muestra de más de 300 obras pictóricas distribuidas en 10 salas.

La Casa Museo Scarlet fue inaugurada el 15 de diciembre de 2023 y desde esa fecha ha recibido cientos de visitantes que disfrutan de los cuadros pintados con una variedad de temáticas y técnicas.

De esta manera, este espacio se une a los24 museos y galerías que hoy abrirán sus puertas desde las 16:00 hasta las 22:00. Sin embargo, no está en el itinerario planificado por el municipio y los interesados podrán llegar de forma independiente a la Calle Luis Agustín Cauchy (a cuadra y media al sur de la Av. Víctor Ustariz).

El museo, que también funciona como galería y taller de arte, alberga cuadros pintados al óleo, acuarela, dibujos, pastel y técnica mixta. Entre los motivos que explora la pintora, directora y propietaria de esta Casa Museo, Scarlet Salvatierra, está su colección de autorretratos, paisajes, imágenes figurativas y naturaleza muerta.

Los formatos y tamaños de los lienzos también son de gran variedad y van desde los dos metros por uno 60 y el más pequeño de diez centímetros por 15.

Salvatierra se formó en la actividad artística desde su niñez y continuó y perfeccionó su técnica en la academia de formación Artística Raúl G. Prada.

Entre otros estudios profesionales, se graduó en la Academia de Arte Cercle Artística de Sant Lluc, de Barcelona, España.

La pintora cochabambina llevó sus obras tanto al exterior, como al interior del país.

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