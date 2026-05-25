Semana 22: La agenda se centra en el homenaje a las madres

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 25/05/2026 a las 9h15
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La agenda cultural cochabambina de la semana 22 del año se enfoca en los festejos a las madres. Los Kory Huayras, Ukamarka, Nena Zeballos, entre otros, protagonizarán sendos conciertos. La presencia del pianista estadounidense Matthew Whitaker realza la cartelera.

LUNES 25

Para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el galardonado músico Matthew Whitaker y su quinteto presentan “Freedom 250” en el Palacio Portales desde las 19:30.

El icónico grupo nacional Los Kory Huayras rinde homenaje a las madres bolivianas con un concierto en el teatro José María Achá, desde las 19:30. El espectáculo se reprisa el martes en el mismo escenario y horario.

MIÉRCOLES 27

Los artistas Tere Morales, Yuri Morales y Nena Zeballos también rinden homenaje a las madres bolivianos con un concierto en El Mesón del Cantor. El show empieza a las 21:00.

VIERNES 29

La agrupación Ukamarka protagonizará un concierto en homenaje a las madres en el cine Capitol, a partir de las 19:00.

SÁBADO 30

Se celebra el primer Festival “Rock Chicha” conmemorando 27 años de trayectoria de ka banda chuquisaqueña La Logia. Los grupos Pueblo Rockero y Sajra se suman a la velada que se llevará a efecto en el salón Hefahe a partir de las 18:30

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