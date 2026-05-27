Encuentro de Literatura Latinoamericana engalana la FIL Santa Cruz 2026

Cultura
Redacción Central
Publicado el 27/05/2026 a las 9h44
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La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz (FIL Santa Cruz), que se pone en marcha hoy y se extiende hasta el 7 de junio, abrirá su programación con uno de los espacios más esperados de esta edición: el Encuentro de Literatura Latinoamericana, una iniciativa organizada por los escritores bolivianos Sisinia Anze y Homero Carvalho, quienes pensaron este espacio como un punto de encuentro para el diálogo entre autores, lectores y nuevas generaciones de creadores del continente.

Este año, la FIL Santa Cruz, ya establecida como uno de los acontecimientos culturales más transcendentales de Bolivia y uno de los encuentros editoriales de mayor crecimiento de la región, reunirá a 150 expositores, unos 60 escritores nacionales y 40 internacionales, y desplegará una extensa programación de actividades culturales y académicas. La edición 2026 tendrá como eje temático los Derechos Humanos, una idea sintetizada en su mensaje central: “Leer es un derecho humano, tan esencial como respirar aire libre o pronunciar el propio nombre sin miedo”. En esta edición, la participación de la Organización de Naciones Unidas como invitada especial refuerza la relación entre cultura, ciudadanía y pensamiento crítico.

El Encuentro de Literatura Latinoamericana se desarrollará entre el 28 y el 30 de mayo y contará con la presencia de escritores invitados de Perú, Colombia y Bolivia. Del Perú arribarán Willy del Pozo, Sixto Sarmiento, Miguel Ángel Vallejo, Víctor Tenorio García y Nonato Aronés Canchari. Por Colombia lo harán Jandey Marcel Solviyerte y Duvan Carvajal. Bolivia contará con la participación de Dany Mirage, Gigia Talarico, Sisinia Anze, Fernando Rollano, Jorge Abastoflor y Homero Carvalho.

Esta cita literaria no se trata solo de una serie de presentaciones, sino que propone retomar una tradición esencial de las ferias del libro: hacer de la literatura una conversación. En tiempos de velocidad digital y de fragmentación del debate público, juntar escritores de distintos países y regiones para confrontar experiencias, compartir búsquedas estéticas y pensar cómo se está narrando hoy América Latina desde sus márgenes, ciudades, memorias y conflictos.

Tendrá como uno de sus momentos centrales los diálogos con estudiantes de secundaria, donde los autores compartirán procesos de escritura, hábitos de lectura y experiencias personales en torno a la creación literaria. También se realizarán mesas redondas para debatir el papel de las letras latinoamericanas en la actualidad y la proyección internacional de las escrituras nacionales.

El encuentro se cerrará el 30 de mayo con una lectura pública de cuentos y poemas, un cierre que recupera una de las formas más antiguas y vivas de la literatura: la voz del autor frente a sus lectores. Finalmente, toda feria del libro es una celebración del libro; pero un encuentro de escritores es también una invitación a imaginar juntos las historias con las que una región se piensa y se reconoce. Anze y Carvalho vienen organizado estos encuentros desde hace varios años, en las ferias de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba; ellos afirman que lo hacen de manera solidaria y gratuita, para que los escritores nacionales puedan compartir e integrarse con sus colegas del mundo entero.

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