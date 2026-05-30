Muere a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin

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Publicado el 30/05/2026 a las 10h42
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El intelectual francés Edgar Morin, uno de los filósofos y sociólogos más destacados de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI y creador de la teoría del pensamiento complejo, falleció a los 104 años, informó este sábado (30.05.2026) su familia al diario Le Monde. Morin, que luchó en la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y dedicó su vida a combatir la intolerancia, murió el viernes.

"Es el abuelo de todos los franceses y la memoria del siglo pasado", escribió el periódico de izquierda Libération en un perfil de 2021 sobre este pensador. Nacido el 8 de julio de 1921 en una familia de inmigrantes judíos laicos, se formó como sociólogo, pero prefería definirse como un "humanólogo" que fusionaba elementos de filosofía, psicología, etnografía y biología para intentar comprender la naturaleza de la humanidad.

Nacido Edgar Nahoum, en 1941 se unió al Partido Comunista y se incorporó a la Resistencia con el seudónimo de Morin. Inicialmente defendió una resistencia pacífica contra los nazis, algo que más tarde consideró uno de sus dos grandes errores de juicio, junto a su apoyo inicial a Stalin, del que después renegó, aunque nunca dejó de considerarse de izquierda.

Fuera de Francia era conocido como el inventor del llamado 'cinéma vérité' por su documental de 1961, realizado junto al cineasta Jean Rouch, 'Chronique d'un été' ("Crónica de un verano"), que retrataba la vida de jóvenes parisinos corrientes. A la pregunta de "¿es usted feliz?", surgían conversaciones en bruto sobre cuestiones de clase, raza y colonialismo. Un método que revolucionó la técnica del documental.

"Humanismo hecho persona"

Para los franceses, Morin era, ante todo, una guía intelectual que con su enfoque multidisciplinario abordaba las grandes preguntas de su tiempo. "¿Qué significa ser humano? ¿Qué es la globalización? ¿Qué es la vida? Estas preguntas nos exigen conectar conocimientos que actualmente están dispersos en distintos campos de investigación", explicó en 2020 a la cadena TV5 Monde.

"Hasta sus últimos días, Edgar Morin permaneció atento al mundo, a los demás y a los grandes retos humanos que alimentaron su pensamiento", indicó su esposa. "Hoy, el vacío que deja es inmenso. Pero su valentía, su fidelidad a las personas y a las ideas, su exigencia moral y su esperanza siguen acompañándonos", añadió.

En castellano se publicaron entre otros libros sus obras "Introducción al pensamiento complejo", "El método", "Lecciones de la historia" y "La mente bien ordenada". La enseñanza ocupó buena parte de su vida e impartió clases en Santiago de Chile en los 60 y también en San Diego (California, EE.UU.), donde estableció las bases de su teoría del pensamiento complejo, que fue plasmando a lo largo de su carrera

Tras conocerse el deceso de Morin, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dedicó unas palabras al intelectual en su cuenta de X (Twitter): "Soldado de la Resistencia, militante y hombre libre, escritor y pensador del siglo, defensor de la naturaleza y de los pueblos, Edgar Morin era el humanismo hecho persona. Con su amabilidad y su curiosidad, no dejaba de iluminarnos".

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