36 poetas de 10 países y 18 nuevos libros de poesía en la Feria del Libro de Santa Cruz

La poesía vuelve a ocupar un lugar protagónico en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra (Filsc), con la realización de la décimo tercera versión del Encuentro Internacional de Poesía “Ciudad de los Anillos”, que este año reunirá a 36 poetas de 10 países y albergará las presentaciones de 18 nuevos libros de poesía.

Esta cita literaria, fundada y dirigida por Gabriel Chávez Casazola y Gary Daher, y organizada anualmente por la Cámara del Libro cruceña, se desarrollará en cinco jornadas consecutivas: lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de junio, desde las 19:00 h, en el salón “Peter Lewy” de la Filsc, cerrándose el sábado 6 en el Centro Cultural de la Alcaldía de Samaipata, que apoya el evento junto a la Embajada de la Unión Europea en Bolivia.

El Encuentro “es un espacio que aproxima la poesía al público lector y permite un diálogo entre autores nacionales y extranjeros, tendiendo puentes entre la poesía boliviana y otras voces y tradiciones poéticas”, señala Chávez Casazola.

Para Chávez, el Encuentro no sólo trae a Bolivia la producción de poetas internacionales contemporáneos, sino que al mismo tiempo cumple una importante labor de difusión de la poesía boliviana, ya que los poetas invitados, al regresar a sus países, se convierten en portadores de la producción nacional, generando nuevas posibilidades de traducción, circulación y publicación.

“A lo largo de estos 13 años, el Encuentro ha permitido que la poesía boliviana actual comience a ser conocida y valorada en otros países, y que la obra de varios autores nacionales de distintas generaciones aparezca sea publicada en editoriales, revistas y antologías internacionales”, destacó el poeta sucrense radicado en Santa Cruz.

Los poetas participantes

El Invitado de Honor este 2026 será Julio Salgado (Argentina), Premio “Ciudad de Buenos Aires” y Premio “Fundación Argentina para la Poesía”; junto a Nelson Simón (Cuba), ganador en ocho ocasiones del Premio de la Crítica Literaria en su país; Rolando Kattan (Honduras), ganador del Premio “Casa de América” en Madrid y Premio Nacional de Poesía de Honduras; los poetas y traductores mexicanos Andrea Rivas, Premio “Punto de Partida” otorgado por la UNAM y ganadora del “Boao International Poetry Award” de micropoesía; y Gustavo Osorio de Ita, Premio “Poeta del Año” en China y Premio “Bellas Artes” de traducción en México; así como Aníbal Fernando Bonilla (Ecuador), finalista de los premios “Paralelo Cero” en su país y “Pilar Fernández Labrador” y “Fuente Vaqueros” en España.

También estarán presentes el poeta, académico y músico ruso-estadounidense Alexander Selimov, Premio “Poeta Internacional del Año 2024” en Tailandia; la poeta, novelista y directora de cine Amel Bachiri (Argelia), residente en Dubai; la autora chilena Valeria Michea, que residió en Bolivia y retorna para presentar un libro que acaba de publicarse en Santa Cruz; junto al poeta experimental argentino Cristian Forte, Premio del festival “SoundOut / New Ways of Presenting Literature”.

La representación nacional estará integrada por cuatro poetas: Felman Ruiz y César Antezana/Flavia Lima, de La Paz; junto a Ada Zapata y Rossemarie Caballero, de Cochabamba. Ellos compartirán el Encuentro con 18 autores nacidos y/o residentes en Santa Cruz con libros publicados a partir de 2024, con el fin de visibilizar y poner en circulación la producción poética más reciente: Paura Rodríguez Leytón, Melissa Sauma, Amilkar Jaldín, Mario Alberto Herrera, Sergio Gareca, Verónica Delgadillo, Eugenio Verde-Ramo, Aníbal Crespo Ross, Ricardo Serrano, Rosario Arzabe, Marcelo Canavire, Aldair Apodaca, Pablo Osorio, Sarah Gonzales Añez, Juan Pablo Sejas, Edson Hurtado, Alfredo Rodríguez y la coordinadora del Encuentro Valeria Sandi.

El Encuentro, como es habitual, también acogerá voces emergentes: los jóvenes autores cruceños Rodrigo Tarabillo y Adriana Quintanilla, junto a la escritora paraguaya Beatriz Pérez Taranto, nacida en 1930, quien alumbró su ópera prima a los 86 años, en 2016, y el jovencísimo André Canedo, nacido en 2013 y ya con un libro aparecido en 2024, como una muestra de que es posible comenzar a escribir y/o publicar poesía en todo momento de la vida.

18 nuevos libros de poesía

Durante el XIII encuentro Internacional de Poesía “Ciudad de los Anillos” se presentarán 18 nuevos libros de poesía. Dos títulos han sido publicados por Plural Editores: Los momentos del fuego, de Paura Rodríguez Leytón, y Contemplar la herida de Valeria Sandi. En ambos casos, se trata de la edición boliviana de libros publicados previamente en México.

En ocasión del décimo aniversario de su creación, el sello cruceño Llamarada Verde presenta ocho poemarios en su colección Décimo Sol: Arborecer, de Melissa Sauma; Un poco más de azul y sol, de Amilkar Jaldin; Rasmilladuras, de Marcelo Canavire; Piel adentro, de Rosario Arzabe; "Icárico", de Felman Ruiz; “La tormenta que dejamos", de Aldair Apodaca; Habitantes del espejo, de Rodrigo Tarabillo; y Erial, de la poeta chilena Valeria Michea. Junto a ellos, en la colección Fuego del Cielo de este mismo sello colaborativo, se publica Alforja de viento, del ecuatoriano Aníbal Fernando Bonilla.

Por su parte, Editorial 3600 presenta seis nuevos títulos: la antología Encrucijada, que reúne poemas de los diez autores internacionales invitados al Encuentro; Manual iniciático para un rapsoda, de Felman Ruiz, ganador del Premio Franz Tamayo 2025; Las estancias, de Verónica Delgadillo, segundo lugar en el mismo premio, y también de esta autora cruceña, La invasión de los muros, Accésit del Premio Pilar Fernández Labrador en Salamanca, España, en 2025.

Igualmente serán presentados por 3600 Los juegos invisibles, de Ada Zapata Arriarán; y el díptico Huayño robot / Vuelo del pájaro que escribe, del poeta Vadik Barrón, quien participará también en el Encuentro con su música y canto; al igual que los cantautores Peko Saucedo, Belén Bowles, Danny Moreno Vinader (Paraguay), llegado desde Asunción, y el poeta y artista musical ruso estadounidense Alexander Selimov, quien presentará su libro Dolor fantasma de La Habana.