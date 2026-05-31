Fallece Carmen Amanda "Melo" Tomsich, pionera y maestra de la danza contemporánea

El ámbito artístico y cultural del país se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carmen Amanda Tomsich Cozzi, conocida entrañablemente en el mundo del arte como la maestra "Melo" Tomsich. Su partida deja un vacío imborrable en la historia de las artes escénicas de Bolivia, donde consolidó una de las trayectorias más influyentes y respetadas en la enseñanza de la danza contemporánea.

Nacida en Cochabamba el 15 de junio de 1948, hija de migrantes italianos, Tomsich dedicó por completo su vida al movimiento y la expresión corporal. Inició su formación a los siete años en el Instituto Americano de su ciudad natal, para luego expandir sus horizontes estudiando técnicas de danza clásica, moderna y contemporánea en diversos países.