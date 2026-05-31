La nueva subcultura de la música electrónica que va tomando fuerza en Cochabamba

Los artistas son puentes hacia el mundo espiritual, la música es un puente al mundo espiritual, lo que nosotros estamos haciendo es para aportar al mundo, palabras de Aluna Sound.

El colectivo Sunshine Makers presento el evento Empathy Fest, organizado desde marzo de 2026 a través de los DJ Aluna Sounds y Fa Viamond, con su nueva propuesta inmersiva en Cochabamba que busca fusionar el bienestar personal, el arte y la cultura electrónica bajo la premisa: “la empatía cambia el mundo”.

Filosofía y visión

La filosofía de Sunshine Makers se centra en la conexión humana con la naturaleza, la música y el autoconocimiento. Su objetivo es crear espacios donde el público pueda “sentir” y conectar a un nivel más profundo, utilizando herramientas de bienestar y expresión artística.

Buscan transformar la experiencia convencional de un evento nocturno o festival en un viaje de sanación y celebración, integrando prácticas ancestrales, como la criotécnica, meditación, yoga; con tendencias contemporáneas como el techno y el arte alternativo.

Lo que buscan hacer en Cochabamba, en su reciente paso en marzo de 2026, el festival se estructuró para ofrecer una experiencia que abarca desde la introspección hasta la euforia colectiva, realzando sulema: la empatía cambia el mundo.

Tipos de bloques que incorporaron

El Bloque de Bienestar, con espacios dedicados a la meditación, yoga y crioterapia (terapia de frío), buscando equilibrar el cuerpo y la mente antes de la celebración, con el fin del bienestar personal, el arte y la cultura electrónica.

Bloque Cultural y Artístico, el festival integro una feria de emprendimientos, lecturas de poesía, sesiones de tarot, pintura en vivo y exposiciones de arte.

Experiencia Sensorial, con la aromaterapia personalizada para cada set de DJ, potenciando la música con estímulos olfativos para crear una atmósfera única de bienestar personal.

Comunidad Local

Buscan activar espacios culturales como el Proyecto mARTadero o centros similares, promoviendo el talento de DJs nacionales como: Pablo Avalos, Fa Viamont, Aluna Sounds y Meraya.