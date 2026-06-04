Muere "de tristeza" a los 56 años Marjane Satrapi, la novelista gráfica y cineasta franco-iraní de "Persépolis"
La autora, directora, ilustradora y activista franco-iraní Marjane Satrapi, conocida principalmente por su serie de novelas gráficas "Persépolis" que fue adaptada a la pantalla grande, falleció a los 56 años, según confirmó el gobierno de Francia.
Un comunicado publicado por el Palacio del Elíseo, la sede de la presidencia francesa, describe a la autora como "una figura destacada de la cultura francesa y una artista comprometida con la libertad, cuyo trabajo transmitió un mensaje universal y le valió un enorme reconocimiento internacional".
Asimismo asegura que "Persépolis", que fue publicada en 2000, "cautivó a una audiencia global".
La serie relata la historia de la joven Marjane durante y después de la Revolución iraní, también conocida como Revolución Islámica.
Ocho años después, su adaptación cinematográfica, co-dirigida por la propia Satrapi, fue nominada al Oscar a la mejor película de animación.
"Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida", dijeron sus allegados en un comunicado transmitido este jueves a la agencia de noticias AFP.
Recientemente, la autora publicó una serie de emotivos mensajes en Instagram en los que escribió: "He perdido al amor de mi vida".
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió homenaje a Satrapi y la describió como "una gran artista que transformó su infancia iraní en una fábula universal".