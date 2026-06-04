Muere "de tristeza" a los 56 años Marjane Satrapi, la novelista gráfica y cineasta franco-iraní de "Persépolis"

El ámbito artístico y cultural del país se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carmen Amanda Tomsich Cozzi, conocida entrañablemente en el mundo del arte como la maestra "Melo"... Ver más Fallece Carmen Amanda "Melo" Tomsich, pionera y maestra de la danza contemporánea

La poesía vuelve a ocupar un lugar protagónico en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra (Filsc), con la realización de la décimo tercera versión del Encuentro Internacional de... Ver más 36 poetas de 10 países y 18 nuevos libros de poesía en la Feria del Libro de Santa Cruz

Es mi deber advertirles que lo que van a leer son algo más que cuentos; son un regalo sí, pero son un presente griego. Ver más Presagios, de Juan Carlos Salazar: algo más que cuentos, un regalo