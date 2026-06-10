“La hija cóndor” se erige como el filme boliviano más visto en la última década

El cine nacional vive un momento trascendental. ‘La Hija Cóndor’, largometraje del director cochabambino Álvaro Olmos Torrico, se ha consolidado oficialmente como una de las películas bolivianas más vistas de los últimos 10 años.

En su quinta semana en cartelera, el filme continúa convocando multitudes a las salas y ya se acerca a los 35 mil espectadores, demostrando que la audiencia nacional respalda con entusiasmo las historias que conectan con ellas.

La película es una producción de Iris Ocampo y Álvaro Olmos, en coproducción con Cecilia Sueiro, Diego Sarmiento y Federico Moreira, y con la producción ejecutiva de Aniceto Arroyo.

La respuesta del público, la prensa y la crítica especializada es unánime. En las últimas semanas, los complejos cinematográficos del país registraron asistencias masivas, un fenómeno que se replicó con fuerza en las redes sociales.

Los creadores de la cinta afirman que este hito no solo representa un triunfo para la producción, sino un encuentro fundamental para la cinematografía boliviana, demostrando que el público local consume cine propio con orgullo y una conexión genuina. La producción mantiene la invitación abierta para que más personas se animen y den una oportunidad al talento nacional.

Cabe recordar que en el contexto internacional, ‘La hija cóndor’ ya es un orgullo boliviano: ha cosechado más de 25 premios internacionales y ha recorrido más de 50 festivales en África, Asia, Oceanía, Europa, Norteamérica y América Latina. Además, ya tiene asegurada su distribución en salas comerciales de Francia, Canadá, Estados Unidos, Austria, Países Bajos, Alemania y México.

La producción del filme asegura que el éxito de ‘La hija cóndor’ es una apuesta de la audiencia que permite superar coyunturas sociales complejas y competir de igual a igual frente a los monopolios cinematográficos internacionales.

La película se destaca por la potencia de su reparto, protagonizado por la reconocida Marisol Vallejos Montaño miembro del grupo “Estrellas del Valle” y María Magdalena Sanizo, actriz doblemente galardonada en los prestigiosos festivales de Málaga y Guadalajara.

“La hija cóndor” sigue la historia de una joven partera quechua que posee el don divino de calmar el dolor de las mujeres embarazadas a través de su canto, un talento que su madre, una partera veterana, respeta profundamente. Sin embargo, influenciada por su mejor amiga y tras conocer a un grupo de artistas, la joven decide dejar su comunidad para intentar cumplir su gran sueño: convertirse en cantante.

Para alcanzar su sexta semana consecutiva en exhibición, la producción invita al público a seguir visitando las salas de cine. La película estará disponible hasta este miércoles 10 de junio en los siguientes complejos del país: