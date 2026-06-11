Expertos grabadores exhiben su destreza en la muestra “Pueblos y Naciones de Bolivia”

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 11/06/2026 a las 9h03
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Nueve artistas emergentes protagonizan desde ayer la Exposición Internacional de Grabado “Pueblos y Naciones de Bolivia” en el Museo Casona Santivañez .

La muestra forma parte de la gira internacional de los maestros grabadores, quienes exhibirán su destreza en Colombia y México, en el marco de intercambio cultural que tienen con sus pares de esas naciones desde hace tiempo.

Samuel Maita, líder de la organización del evento, explicó que “Pueblos y Naciones de Bolivia” emerge como una propuesta artística que busca contribuir a la valoración y difusión de esta riqueza cultural a través del grabado.

“Mediante una serie de xilografías realizadas por artistas bolivianos, la exposición propone un recorrido visual por los pueblos y naciones que conforman el Estado Plurinacional, explorando elementos simbólicos, históricos y sociales desde una mirada artística contemporánea”, comentó.Asímismo, dijo que las obras no pretenden representar de manera literal cada pueblo, sino generar un diálogo entre el arte y la memoria colectiva, invitando a reflexionar sobre la vigencia de estas comunidades, sus saberes y su aporte fundamental a la diversidad que caracteriza al país.. “En un tiempo donde la diversidad cultural enfrenta múltiples desafíos, esta muestra reivindica el valor de las identidades que enriquecen Bolivia y propone el arte como una herramienta de reconocimiento y diálogo intercultural”, puntualizó.

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