Cecilia Rospigliosi llega dispuesta a conquistar al público cochabambino

La Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba presenta la “Noche de Flauta Traversa con Cecilia Rospigliosi”, quien llega desde Stavanger, Noruega, dispuesta a conquistar a la audiencia cochabambina.



La velada será este martes (19:30) en el Centro Artístico Cultural Bicentenario, donde los estudiantes, músicos e interesados podrán ampliar su acercamiento a la flauta traversa y al trabajo musical desde la experiencia interpretativa.



Tras el concierto, Cecilia participará de un conversatorio dedicado al intercambio de ideas, procesos y perspectivas en torno a la interpretación musical y el estudio del instrumento.



El ingreso al espectáculo musical es gratuito, por lo que el público debe tomar sus previsiones para llegar con antelación y posicionarse en un buen lugar.



Ceciclia Rospigliosi dialogó con Doble Click para transmitir las sensaciones que tiene sobre su primera presentación en Cochabamba.

¿Cuál es su expectativa -para el concierto?



Estoy muy emocionada por este concierto, ya que se rá mi primera vez actuando en Cochabamba. Siempre es una experiencia especial conocer nuevos colegas, trabajar con una nueva orquesta y compartir la música con un público diferente. Espero que sea un concierto que disfrute la audiencia y que podamos construir una experiencia artística enriquecedora y armoniosa junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba.

¿Qué melodías interpretará?



En la primera parte del programa interpretaré repertorio clásico para flauta y piano. Como obra central participaré como solista en la Fantasía Pastoral Húngara de Franz Doppler, en su versión para flauta y orquesta sinfónica. Se trata de una de las obras más representativas del repertorio flautístico internacional, llena de contrastes de carácter, lirismo y virtuosismo, que permite mostrar muchas de las posibilidades expresivas del instrumento.

¿Qué espera del encuentro que tendrá con estudiantes de flauta o música?



Me entusiasma mucho la oportunidad de encontrarme con estudiantes de flauta y músicos de Cochabamba. Considero que estos espacios de intercambio son muy valiosos, porque nos permiten compartir experiencias, perspectivas y aprendizajes que enriquecen tanto la formación artística como el desarrollo profesional. Siempre es inspirador conocer cómo viven y estudian la música otros intérpretes, especialmente en nuestro contexto latinoamericano. Aunque he desarrollado gran parte de mi carrera musical en Noruega, donde resido desde 2014, para mí es especialmente significativo poder regresar a Bolivia y compartir mi trabajo artístico con colegas y público de mi país.

Trayectoria



Cecilia Rospigliosi Salazar (Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, 1989) es Op.26 Op.74 Op.25 ) flautista y piccolista. Inició su formación en el Proyecto Orquesta Hombres Nuevos de Santa Cruz de la Sierra, experiencia que marcó su vocación artística y su compromiso con la música como espacio de encuentro social.



Se graduó con Licenciatura y Maestría en Interpretación Musical en la Universidad de Stavanger, Noruega, donde ha continuado su desarrollo artístico, complementado con masterclasses junto a Emmanuel Pahud, Paul Edmund-Davies, Anna Garzuly, entre otros.



Reside en Noruega desde 2014, donde trabaja como intérprete y bibliotecaria musical en la Universidad de Stavanger. Desde 2015 es miembro de la Orquesta Sinfónica de Sandnes, con una activa trayectoria en música sinfónica, de cámara, contemporánea y repertorio latinoamericano. Su actividad incluye colaboraciones con compositores latinoamericanos y estrenos de nuevas obras.



Entre sus reconocimientos destacan el premio a Mejor Solista de la División Élite en el Concurso Jan-Am 2024, junto al Bjergsted Blåseensemble, el primer lugar en el Concurso de Música de Cámara de la Universidad de Stavanger (Skjeies Kammermusik Stipend 2022), así como las becas Sonja Theodora Middelthon Bjønnes y Haakon Bjønnes (2023) y la SIE Scholarship Grant de Soroptimist International (2017).