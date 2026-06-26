Bafopaz cautiva con su coreografía al público europeo

El Ballet Folklórico de La Paz (Bafopaz) pone en alto el nombre de Bolivia en importantes festivales de folklore que se celebran en Francia, Bélgica, Eslovenia y Holanda, cosechando ovaciones por la coreografía que exhiben en cada una de sus presentaciones.

En la segunda y tercera semana de junio, Bafopaz estuvo con una delegación de 26 artistas, entre músicos y bailarines, en el Festival de Saint – Ghislain en Bélgica, y actualmente se encuentra en la 59° versión del Festival Oprockeldais de Warffum, al norte de Países Bajos. Después, la delegación nacional se trasladará a Maribor, Eslovenia, y finalmente a Saint Maló en Francia, en donde pretenden continuar sumando comentarios elogiosos.

Víctor Hugo Salinas Pereira, director general de Bafopaz, comentó que el ballet nacional alcanzará a congregar a 50 mil espectadores en su periplo por Europa, exhibiendo la música y danza boliviana de diversas regiones del país, con el propósito de difundir la cultura por las cuatro naciones de ese continente.

“Es siempre gratificante llegar a estos países y festivales con nuestra música y danza, el intercambio cultural es beneficioso para nosotros que compartimos con distintas culturas y también para el público y personas que nos reciben, los festivales de folklore en el mundo son lugares de diálogo a través del arte tradicional”, señaló Salinas Pereira desde Países Bajos en contacto con este medio.

“El público disfruta el folklore boliviano y aprecia el color, ademas de su fuerza y diversidad de danzas y manifestaciones culturales de Bolivia”, añadió el tono eufórico el director de Bafopaz.