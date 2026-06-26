Bafopaz cautiva con su coreografía al público europeo

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 26/06/2026 a las 8h42
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El Ballet Folklórico de La Paz (Bafopaz) pone en alto el nombre de Bolivia en importantes festivales de folklore que se celebran en Francia, Bélgica, Eslovenia y Holanda, cosechando ovaciones por la coreografía que exhiben en cada una de sus presentaciones.

En la segunda y tercera semana de junio, Bafopaz estuvo con una delegación de 26 artistas, entre músicos y bailarines, en el Festival de Saint – Ghislain en Bélgica, y actualmente se encuentra en la 59° versión del Festival Oprockeldais de Warffum, al norte de Países Bajos. Después, la delegación nacional se trasladará a Maribor, Eslovenia, y finalmente a Saint Maló en Francia, en donde pretenden continuar sumando comentarios elogiosos.

Víctor Hugo Salinas Pereira, director general de Bafopaz, comentó que el ballet nacional alcanzará a congregar a 50 mil espectadores en su periplo por Europa, exhibiendo la música y danza boliviana de diversas regiones del país, con el propósito de difundir la cultura por las cuatro naciones de ese continente.

“Es siempre gratificante llegar a estos países y festivales con nuestra música y danza, el intercambio cultural es beneficioso para nosotros que compartimos con distintas culturas y también para el público y personas que nos reciben, los festivales de folklore en el mundo son lugares de diálogo a través del arte tradicional”, señaló Salinas Pereira desde Países Bajos en contacto con este medio.

“El público disfruta el folklore boliviano y aprecia el color, ademas de su fuerza y diversidad de danzas y manifestaciones culturales de Bolivia”, añadió el tono eufórico el director de Bafopaz.

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