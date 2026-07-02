Identifican un vínculo entre hábitos de lectura y la resistencia a las fake news

Cultura
Redacción Central
Publicado el 02/07/2026 a las 9h07
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Más del 80% del consumo digital se limita a escanear textos sin procesarlos, un patrón que debilita la capacidad de distinguir pruebas de opiniones y deja a las personas más expuestas a creer y compartir información falsa. Cuál es el entrenamiento para evitarlo.

El 62% de los creadores de contenido no verifica la información antes de difundirla en redes sociales, según una encuesta de 2024 realizada a 500 influencers de 45 países.

Ese dato sitúa la lectura activa como una herramienta concreta para reducir la vulnerabilidad ante la desinformación en plataformas digitales, donde las tasas de contenido falso en áreas como la salud o la política pueden superar el 50%.

El problema no empieza con quien publica, sino con quien consume. Datos del Pew Research Center indican que los menores de 30 años confían más en lo que ven en redes sociales que cualquier otro grupo etario. Esa confianza opera en un ecosistema donde más del 80% de la lectura se reduce a hojear o escanear textos, sin detenerse a procesar ni evaluar lo que se recibe.

Las plataformas sociales refuerzan ese patrón al ofrecer piezas breves, diseñadas para provocar una reacción emocional rápida. El desplazamiento automático se convierte en la norma y el consumo pasivo de información en el hábito dominante. Los investigadores cognitivos vinculan el pensamiento crítico directamente con el éxito en diversas disciplinas: ya sea al estudiar biología, redactar ensayos o evaluar argumentos políticos, el proceso sigue pasos similares: identificar el problema, recopilar evidencia, evaluar las fuentes, interpretar patrones, tomar decisiones y reflexionar sobre los resultados.

Joanna Pozzulo, catedrática de Psicología en la Universidad de Carleton (en Ottawa, Canadá), en un artículo en The Conversation, distinguió entre dos formas de leer con consecuencias muy distintas. La lectura pasiva implica absorber contenido sin cuestionarlo: perder el hilo a mitad de un texto, no poder explicar lo que se acaba de leer, subrayar párrafos enteros sin reformular sus ideas centrales o avanzar por un artículo solo para terminarlo.

Según las investigaciones citadas por el medio, ese hábito acumulado en el tiempo vuelve a las personas más permeables a la desinformación porque no ejercita los mecanismos que permiten separar lo verificable de lo engañoso.

La lectura activa opera de otra manera. Supone interrogar el texto: evaluar los argumentos, examinar las pruebas, contrastar lo leído con el propio razonamiento y formular preguntas antes de aceptar una conclusión. Tomar notas, identificar palabras clave y establecer conexiones entre ideas son prácticas concretas que, según Pozzulo, mejoran tanto la comprensión como la capacidad de análisis.

Los psicólogos denominan a este fenómeno transferencia del aprendizaje: las habilidades desarrolladas en un contexto —como analizar una historia— mejoran el desempeño en otro, como resolver un problema del mundo real.

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