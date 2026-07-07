Rigoberta Menchú: “La lectura libera la mente. Un libro no se puede asesinar”

Cultura
Redacción Central
Publicado el 07/07/2026 a las 8h26
ESCUCHA LA NOTICIA

La Nobel de la Paz será homenajeada en la feria del libro Filgua 2026 mientras advierte que el crimen organizado y los poderes ocultos tomaron espacios clave del sistema que debía proteger a la ciudadanía de Guatemala

La Premio Nobel de la Paz de 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, considera que las redes de impunidad se han aprovechado de las debilidades del sistema legal en Guatemala para cooptar las instituciones judiciales del país.

“Aquí la justicia está en manos de quien puede ejercer la justicia, y eso es lo más triste”, afirmó Menchú en una entrevista con esta agencia, con motivo del homenaje que le rendirá este mes la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026), en la que sostuvo que los “poderes ocultos” y el crimen organizado secuestraron las instituciones que debían proteger a la ciudadanía.

Este reconocimiento literario, que coincide con la antesala de la conmemoración del 30.º aniversario de la firma de los históricos Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996, sirve de marco para que la activista repase un hito histórico que puso fin a 36 años de conflicto armado interno (1960-1996), con un saldo de más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.

“A mí me impresiona mucho porque creo que después de los acuerdos de paz se posicionaron efectivamente el narcotráfico, el crimen organizado y los poderes ocultos”, explicó Menchú, al señalar que estas estructuras ocuparon de forma estratégica el espacio de un Estado que “no se despertó a tiempo”.

“Fueron muy estrategas; ocuparon los espacios que queríamos blindar para que la justicia no estuviera al servicio de la impunidad. Y precisamente la impunidad es la que se aprovechó de estos poderes tan complicados”, añadió.

En ese contexto, la lideresa k’iche’ citó el caso del periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador del extinto diario el Periódico, quien ha enfrentado procesos penales que lo mantuvieron casi tres años en prisión preventiva, un caso denunciado internacionalmente como una represalia política.

También recordó a los líderes indígenas perseguidos y encarcelados, como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes han enfrentado procesos penales tras encabezar movilizaciones sociales en defensa de la democracia y a quienes, desde su perspectiva, se les ha vulnerado la presunción de inocencia.

“Es un teatro que verdaderamente avergüenza a Guatemala. Hace que el país siga siendo emblemático en el mundo no por las buenas cosas que hace, sino porque realmente aquí la justicia está en manos de quien puede ejercer la justicia, y eso es lo más triste”, sentenció.

Menchú opinó que los desajustes institucionales han alcanzado los programas de resarcimiento para las víctimas de la guerra civil, debido a que la falta de una tipificación clara ha provocado controversias sobre quién debe ser reconocido como víctima. “Hemos encontrado una enorme cantidad de vicisitudes como, por ejemplo, la no tipificación exactamente de quién es víctima y quién no en los acuerdos de paz”, detalló.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Invitación pública

Lo más compartido

1
Bolivia tiene 80% de “minerales críticos” que se demandan en el mundo
2
Defensor alerta que el encarecimiento de los alimentos compromete el derecho a la alimentación
3
Imputan a Salazar y piden 6 meses de preventiva; Oviedo va tras Evo Morales
4
Dictan seis meses de detención para Vicente Salazar, uno de los líderes de los bloqueos
5
Dólar flexible marca el fin de una era y abre un nuevo escenario económico

Más en Cultura

06/07/2026
Del horno al patrimonio: la historia de la marraqueta en su día
 Antes de que la ciudad despierte por completo, el aroma del pan recién horneado ya invade las calles. En miles de hogares paceños, el desayuno comienza con el...
Ver más
06/07/2026
Semana 28: Una agenda cultural múltiple y amena
Lagrupación nacional “Jach’as el legado”, “El Festival de invierno 2026” destacan en la cartelera cultural de la semana 28 de la gestión 2026.
Ver más
“Mi bisabuela se casó muy joven. A los 14 años. Cuando todavía existían las haciendas en el Altiplano de La Paz. Un día se le escapó una oveja y el hacendado la empezó a golpear. Ella ya estaba...
Ver más
06/07/2026
Marisel Mamani: la científica aymara que busca reducir el uso de agroquímicos en Bolivia
Hace años leí un libro autobiográfico que, más que una confesión individual, es el testimonio de una generación “bisagra” que estuvo atrapada entre dos épocas.
Ver más
06/07/2026
El mundo de ayer y las cenizas del progreso
La octava gira del reconocido grupo boliviano Bonanza en territorio estadounidense se producirá en el marco del su trigésimo quinto aniversario de trayectoria artística.
Ver más
02/07/2026
Gira: Bonanza se presenta por octava vez en Estados Unidos
Más del 80% del consumo digital se limita a escanear textos sin procesarlos, un patrón que debilita la capacidad de distinguir pruebas de opiniones y deja a las personas más expuestas a creer y...
Ver más
02/07/2026
Identifican un vínculo entre hábitos de lectura y la resistencia a las fake news
En Portada
06/07/2026 País
Dictan seis meses de detención para Vicente Salazar, uno de los líderes de los bloqueos
La justicia dispuso este lunes la detención preventiva del dirigente campesino de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, por su participación en los...
vista
06/07/2026 Economía
Defensor alerta que el encarecimiento de los alimentos compromete el derecho a la alimentación
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó este lunes que el incremento sostenido del precio de los alimentos está comprometiendo el ejercicio del derecho...
vista
06/07/2026 Seguridad
Caso accidente aéreo: dictan detención preventiva para el representante de empresa proveedora de billetes
El Juez Tercero de Instrucción Anticorrupción de El Alto determinó ayer domingo la detención preventiva del representante legal de la empresa Crane Currency...
vista
06/07/2026 País
Inicia la audiencia cautelar de Vicente Salazar; la Fiscalía pide seis meses de detención preventiva
La audiencia de medidas cautelares del dirigente de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, se instaló este lunes al mediodía, donde un juez definirá su...
vista
06/07/2026 País
Imputan a Salazar y piden 6 meses de preventiva; Oviedo va tras Evo Morales
La Fiscalía Departamental de La Paz, presentó ayer la imputación formal contra el máximo dirigente de la Federación Departamental de Campesinos  Túpac Katari...
vista
06/07/2026 País
Reportan 300 camiones varados en Pisiga por horario reducido en complejo fronterizo
Al menos 300 camiones están varados en una extensa fila en el municipio fronterizo de Pisiga, reportan choferes. La situación deviene luego de que el horario...
vista
Actualidad
Con el inicio del receso pedagógico de invierno, la Alcaldía de Cochabamba informó ayer que se dio inicio al “Plan de...
Ver más
07/07/2026 Cochabamba
Refaccionarán 161 escuelas en la vacación de invierno en Cercado
Ante las denuncias de usuarios por presuntos incrementos en las facturas del agua, el sociólogo y docente investigador...
Ver más
07/07/2026 Cochabamba
Plantean una mesa técnica para evitar alza del agua y migración de categoría
El Gobierno nacional, a través del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, pondrá en marcha un Programa...
Ver más
07/07/2026 Economía
Gobernaciones y alcaldía tendrán apoyo del Ministerio para sanear sus finanzas
El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) da cuenta de que la inflación acumulada en Bolivia...
Ver más
07/07/2026 Economía
La inflación acumulada llega al 4,82% en primer semestre, según el reporte del INE
Deportes
Los de Rudi Garcia alcanzaron así, por tercera vez en su historia –tras las ediciones de México'86 y Brasil 2014–, la...
Ver más
06/07/2026 Fútbol Int.
Bélgica se cita con España entre la 'tormenta' Balogun
En uno de los encuentros más atractivos disputados en el Estadio Azteca, Inglaterra derrotó ayer 3-2 a México, y logró...
Ver más
06/07/2026 Fútbol Int.
Inglaterra deja a México en el camino y enfrentará en cuartos a Noruega
Tendencias
La senadora de Libre Carolina Giese denunció el biocidio de un mono araña hembra luego de ser golpeada hasta matarla...
Ver más
06/07/2026 Medio Ambiente
Denuncian biocidio a mono araña en Pando: "Tenía sus órganos deshechos"
La tensión quedó en claro en el reciente estreno de Toy Story 5 y el duelo entre los juguetes y la vida digital de los...
Ver más
03/07/2026 Tecnología
Tecnología versus juguetes: estudio revela qué cambió y qué no en la forma de jugar
Los potentes terremotos que afectaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, dejando hasta ahora más de 1.400...
Ver más
01/07/2026 Interesante
Qué es el “doblete sísmico” que sacudió Venezuela y por qué provocó tanto daño
La voz de un rescatista rompe el ruido de las máquinas que remueven toneladas de concreto, “No apaguen las Starlink....
Ver más
30/06/2026 Tecnología
Bajo escombros en Venezuela, TikTok y Starlink permiten hallar supervivientes
Doble Click
La Nobel de la Paz será homenajeada en la feria del libro Filgua 2026 mientras advierte que el crimen organizado y los...
Ver más
07/07/2026 Cultura
Rigoberta Menchú: “La lectura libera la mente. Un libro no se puede asesinar”
 Antes de que la ciudad despierte por completo, el aroma del pan recién horneado ya invade las calles. En miles de...
Ver más
06/07/2026 Cultura
Del horno al patrimonio: la historia de la marraqueta en su día
Lagrupación nacional “Jach’as el legado”, “El Festival de invierno 2026” destacan en la cartelera cultural de la semana...
Ver más
06/07/2026 Cultura
Semana 28: Una agenda cultural múltiple y amena
“Mi bisabuela se casó muy joven. A los 14 años. Cuando todavía existían las haciendas en el Altiplano de La Paz. Un día...
Ver más
06/07/2026 Cultura
Marisel Mamani: la científica aymara que busca reducir el uso de agroquímicos en Bolivia