Miguel Valdivieso desafía el eurocentrismo con “Latina Bausch”

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 12/07/2026 a las 11h04
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En el marco de las Jornadas Escénicas Martadero 2026, este viernes 17 de julio (19:30) se presenta la obra  “Latina Bausch”, del Miguel Valdvieso.

La obra toma como punto de partida la aparición de un singular alter ego: Latina Bausch, una suerte de “santa-drag de la danza” que se manifiesta al intérprete durante su experiencia profesional en Europa. A partir de esta figura, Valdivieso construye una serie de cuadros escénicos atravesados por la ironía y la autorreferencialidad, herramientas que caracterizan buena parte de su producción artística.

“Una bailarina santa, culturalmente bastarda y ofuscada por el eurocentrismo, pretende transgredir el espíritu ancestral de su danza boliviana autóctona con el objetivo de ingresar y pertenecer al circuito de festivales internacionales”, resume la sinopsis de una obra que interpela tanto a los artistas como a las estructuras de circulación y reconocimiento que atraviesan la creación contemporánea.

Lejos de ofrecer respuestas unívocas, Latina Bausch se presenta como un territorio de tensiones donde conviven la tradición y la contemporaneidad, el deseo de pertenecer y la necesidad de resistir, la fascinación por los centros de legitimación cultural y la defensa de las identidades periféricas. En ese cruce, el humor se transforma en una herramienta crítica capaz de poner en evidencia las contradicciones que atraviesan la producción artística latinoamericana.

Valdivieso viene desarrollando una investigación centrada en la relación entre los lenguajes escénicos y las formas de hegemonía cultural, incorporando recursos como el travestismo, la parodia y la autobiografía. Formado inicialmente en el Instituto Eduardo Laredo de Cochabamba, completó luego sus estudios en el Taller de Danza del Teatro San Martín y en la Universidad Nacional de las Artes de Argentina.

Su trayectoria internacional incluye participaciones en algunos de los principales escenarios y festivales de Europa como el Zürcher Theater Spektakel, Spring Utrecht, Théâtre de la Ville de París, De Singel de Amberes, Onassis Stegi de Atenas, ImPulsTanz de Viena y HAU Berlín, entre otros. Asimismo, integró el elenco de Fuck Me, la reconocida creación de Marina Otero que continúa recorriendo escenarios internacionales.

Estrenado tras un proceso de residencias artísticas desarrolladas en Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Bélgica y Alemania, Latina Bausch forma parte de una trilogía de solos iniciada en 2023 con Cómo puedo desear tanto esto y que continuará con Blanqueada, proyecto actualmente en desarrollo.

La dirección e interpretación están a cargo del propio Miguel Valdivieso, con codirección de Marta Salinas. El equipo creativo se completa con Facundo David en iluminación, Carolina Bergero en asistencia y asistencia coreográfica junto a Efraín Rada, Luciano Di Gennaro en edición musical, Martín Flores Cárdenas como colaborador artístico y Giselle Hauscarriaga en colaboración para el diseño escénico.

El artista

Miguel Valdivieso es un bailarín y coreógrafo boliviano. Su investigación versa sobre la relación entre los lenguajes escénicos formales y la hegemonía cultural, involucrando ironía, travestismo y autorreferencia. Inició su formación artística en el Instituto Eduardo Laredo y posteriormente, en Argentina, se graduó del Taller de Danza del Teatro San Martín y de la Universidad Nacional de las Artes. Se destacó como performer en “Fuck me” de Marina Otero, presentándose en escenarios internacionales como Zürcher Theater Spektakel, Spring Utrecht, Théâtre de la Ville París, De Singel Amberes, Onassis Stegi Atenas, CPH Stage, ImPulsTanz Viena y HAU Berlín.

En 2023 estrenó su primer solo autodirigido “Cómo puedo desear tanto esto” en el Centro Cultural 25 de Mayo (Buenos Aires). Su segundo solo “Latina Bausch” recibió premios de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y el Premio Plurinacional Eduardo Abaroa. La pieza se desarrolló en varios contextos y residencias, presentándose en Argentina, Brasil, Chile, Bélgica y Alemania. Este próximo agosto viajará a Portugal para iniciar el proceso de “Blanqueada”, la tercera obra de su trilogía solista, en “O Rumo do Fumo”, Lisboa.

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