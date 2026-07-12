Tres autores bolivianos figuran en la antología “Bolívar, eres bello como un griego”

Obras de los reconocidos escritores bolivianos Vilma Tapia, Gabriel Chávez y Homero Carvalho forman parte de la antología de la poesía hispanoamericana “Bolívar, eres bello como un griego”, de la poeta, letrista y traductora griega Agathi Dimitrouka.

Se trata de una selección de 540 páginas que reúne a poetas latinoamericanos que han escrito poemas sobre la cultura helénica o la Grecia actual. La presentación se hará en la mítica Atenas y en otras grandes ciudades griegas en librerías de la editorial.

La frase “Bolívar, eres bello como un griego” es el verso más célebre del poema “Bolívar”, escrito por el poeta y pintor surrealista griego Nikos Engonópulos en 1944. El poema rinde homenaje al Libertador Simón Bolívar, vinculando la independencia de América Latina con la gesta independentista griega.

“Estimadas y estimados poetas de Bolivia, queridas amigas y queridos amigos, les agradezco la participación en la antología ‘Bolívar, eres bello como un griego. Les informo que el libro cuenta con 540 páginas con todos los poemas que aparecen en las autorizaciones. Para evitar un aumento de páginas que resultaría en contra del libro y de la poesía, dejamos fuera los textos en prosa sobre Grecia. Mi profunda gratitud a los poetas que participan tanto por su confianza en mi como por su paciencia esperando este volumen de casi seiscientas páginas. Enhorabuena!”, escribió Dimitrouka en sus redes sociales.

La escritora griega dijo que muchos de los poetas participantes esperaban la publicación para planear viajes turísticos a Grecia. “Así, he acordado con la editorial que cada vez que un poeta, o más, visita Grecia, haremos presentaciones en honor a los visitantes y con el en el salón de conferencistas”, dijo.

“En los inicios de la carrera literaria, el sueño siempre es el mismo: ser leído, publicado en varios países y traducido a otros idiomas. En la última década, he tenido la fortuna de ver cumplida esa aspiración en múltiples lenguas. No obstante, llegar al griego representaba una quimera íntima, por ser la cuna de los grandes filósofos, de Homero y de poetas universales como Odysseas Elytis y Constantino Cavafis. La gratitud y el orgullo son doblemente significativos, ya que la selección y traducción de los textos han sido realizadas por la gran poeta y traductora Ágathy Dimitrouka”, señaló, por su parte, Homero Carvalho Oliva.

Dimitrouka agradeció a seis mujeres y dos hombres: Eriettis Egonopoulou, Anna Patakis, Eleni Kechagioglou, Antonia Gunaropoulou, Berta Lucia Estrada, Elsie Surena, Dimitris Kalokyris y Floriano Martins.

“Erietti me dio permiso para usar el verso más famoso del icónico ‘Bolivar’ de su padre como título, Anna aceptó voluntariamente publicarlo cuando le dije la idea, Helena tenía toda ‘alta supervisión’ con su mirada vigilante, centenaria, Antonia corrigió pacientemente y poemas aptos en escritos tan diferentes Styles, Berta Lucia, poeta colombiana, fue la primera en hablarme de antología y ponerme en contacto con muchos y muchos de sus colegas. Elsie, poeta haitiana, me ayudó a resolver un gran rompecabezas, Dimitris, como todo empezó a partir de publicaciones en su Mapa, me convenció de antología y Floriano, un poeta brasileño, me puso en contacto con otros poetas y poetas y me tradujo del portugués al español los poemas de sus compatriotas que participan en este volumen. Más información y gracias al Prólogo de la Antología”, sostuvo.