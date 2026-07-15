Lanzan una colección de 10 estampillas de Barbie inspiradas en sus profesiones

Las 10 profesiones representadas en la colección abarcan carreras que Barbie adoptó entre 1961 y 2025: Enfermera registrada (1961): uniforme blanco de algodón, gorra de graduada y anteojos de época, cirujana (1973): estetoscopio, ropa quirúrgica azul claro y gorra de cirugía, astronauta (1986): traje espacial en rosa y plateado con casco de burbuja, bombera (1995): equipo de protección amarillo y camiseta “Barbie Fire Rescue 1”, paleontóloga (1996): sombrero de campo, bolso de exploración y shorts caqui, maestra de lenguaje de señas (2000): suéter azul claro, falda escocesa y materiales de enseñanza de ASL incluidos en el set, ingeniera en robótica (2018): googles, laptop y un pequeño robot de juguete, jueza (2019): toga judicial negra, mazo y jabot de encaje, jugadora de fútbol soccer (2022): jersey rojo y verde con el número 16, balón blanco y negro y artista musical (2025): guitarra azul cielo, vestido rosa con brillos y rulos oscuros con toques rosas y morados.

Un formato que se sale de lo común. Las estampillas no siguen el tamaño habitual. El USPS utilizó un formato que aplica en raras ocasiones: son un tercio más altas que una estampilla conmemorativa vertical estándar.

El panel completo tiene fondo color “Barbie Pink”, el logo de Barbie en blanco en la esquina superior izquierda y, en la parte inferior, la frase “You can be anything” impresa sobre una franja azul.

El diseño estuvo a cargo de Ethel Kessler, directora de arte del USPS, en colaboración con Mattel. Según un comunicado del USPS, el equipo abordó el proyecto “con un espíritu de diversión” y buscó que el rosa característico de la marca transmitiera alegría.

Cuánto cuestan y dónde conseguirlas

Las estampillas de Barbie son Forever stamps, un tipo de sello que siempre equivale al precio vigente del correo de primera clase (First-Class Mail) para envíos de hasta 1 onza.

Al momento del lanzamiento, ese precio era de 78 centavos. A partir del domingo 13 de julio de 2026, el valor subió a 82 centavos, según informó ABC News.

Barbie: más de 65 años y más de 250 carreras. Mattel presentó a Barbie en 1959 bajo el nombre “The Original Teenage Fashion Model” (“La modelo adolescente original”). Desde entonces, la muñeca acumuló más de 250 profesiones distintas y se convirtió en la más vendida del mundo.

Esta no es la primera vez que Barbie aparece en una estampilla del USPS. La colección anterior dejó una huella duradera entre los coleccionistas, razón por la que el servicio postal decidió actualizar la propuesta con carreras más recientes.

“La estampilla original de Barbie ha sido una de nuestras estampillas más memorables y queridas”, dijo Lisa Bobb-Semple, directora de servicios de estampillas del USPS. “Por más que nuestros clientes amaron esa estampilla, quisimos mostrar una selección de las carreras modernas que Barbie ha representado a lo largo de las décadas en que se convirtió en el muñeco más vendido de todos los tiempos”, agregó en el comunicado oficial.