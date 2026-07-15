Literatura. Medalla “Vicente Huidobro” para Gabriel Chávez

El escritor boliviano Gabriel Chávez Casazola continúa cosechando éxitos. Esta vez será distinguido con la Medalla “Vicente Huidobro” a la Trayectoria Poética en Lengua Española, reconocimiento que concede la Fundación Iberoamericana para las Artes. El destacado poeta nacional compartirá el homenaje con la notable poeta china Ming Di, quien será galardonada en la categoría de Lengua Extranjera.

La ceremonia se celebrará en Lima, Perú, en el marco de la decimotercera edición del Festival Internacional Primavera Poética 2026, evento que esta gestión tendrá a Bolivia como país invitado de honor.

El poeta y editor Harold Alva, director de la Fundación Iberoamericana para las Artes, destacó la trayectoria literaria y el aporte de Chávez Casazola como poeta y gestor cultural subrayando que es la primera vez que un escritor boliviano es galardonado con este reconocimiento que lleva el nombre del creacionista chileno Vicente Huidobro.

Alva comentó que se trata también de un homenaje a la tradición poética de Bolivia, que ocupará un lugar especial en la Primavera Poética, uno de los más importantes encuentros de poesía de Iberoamérica, que este año congregará a 50 poetas de 15 naciones.

“La obra de Chávez Casazola equilibra la nostalgia cotidiana con una profunda lucidez metafísica que logra una proyección singular con textos traducidos a más de diez idiomas. Este poeta boliviano rescata el asombro y construye puentes mediante un lenguaje cercano, de hondo calado existencial, consolidándose como un referente indispensable de la poesía iberoamericana. Su reconocimiento ratifica la fuerza lírica que emerge de su región hacia el resto del mundo, en especial cuando Bolivia es el país invitado del XIII FIP Primavera Poética”, señaló.

El escritor chuquisaqueño radicado en Santa Cruz de la Sierra tiene libros publicados en 17 naciones. El autor comentó su gratitud y afirmó que recibir esta distinción le “honra, alegra e inyecta nuevos ánimos para seguir entregando su vida a la poesía”.

Gonzales Casazola indicó que el galardón tiene un significado especial para él porque los poemas de Huidobro lo acompañan desde la adolescencia, y porque recibirá el reconocimiento en Lima, ciudad que ocupa un lugar importante en su historia personal y literaria.

Trayectoria

Gabriel Chávez Casazola (Sucre, Bolivia, 1972) es poeta, periodista y gestor cultural. Sus libros están publicados en 17 países y ha sido traducido a diez idiomas: inglés, francés, portugués, italiano, rumano, catalán, griego, árabe, ruso y chino, así como al lenguaje braille. Está considerado una de las voces más relevantes de la poesía boliviana y latinoamericana contemporánea.

Es autor, entre otros títulos, de El agua iluminada (2010), La mañana se llenará de jardineros (2013), Multiplicación del sol (2018) y A la sombra de tus alas & Siete parábolas (2025). Su poesía reunida ha sido publicada en Ecuador (2024) y Honduras (2025) con el título Cuadernos de la luz.

Se han editado numerosas antologías de su poesía, como El pie de Eurídice (Colombia, 2014); Aviones de papel bajo la lluvia (España, 2016); Légamo y luz (México, 2017); Il canto dei cortili (Italia, 2018); La vitesse des fantômes (Francia, 2018); Persistence of tattoos (EE.UU., 2018); Entre los dos cielos (Honduras, 2022 y 2025); Hoja de Vida (Perú, 2023); Cântecul supei (Rumania, 2025); Tatuagens (Portugal, 2025) y Cámara de Niebla, con siete ediciones en distintos países, las más recientes en México (2022) y Chile (2024).