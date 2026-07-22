Desafío. Micaela Lima cantará Mesa viva en el Festival de Punta del Este

La cantante cochabambina Micalea Lima obtuvo el pase a la decimocuarta edición del Festival Internacional de la Canción Punta del Este 2026, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en el Cine Teatro Cantegril de esa ciudad, con el concurso de artistas de 18 naciones.

Micalea interpretó “Mesa viva” del compositor Freddy Videa Jiménez, quien calificó como una experiencia profundamente enriquecedora, tanto en lo artístico como en lo humano su participación como autor en el Festival Internacional de la Canción Capítulo Bolivia 2026.

“Ver cómo una canción nacida desde la tierra, desde el humo y la tradición andina, lograba conmover a un jurado tan exigente y a un público tan diverso, me confirmó que la música con raíz sigue teniendo un poder transformador”, señaló Videa.

Micaela, por su parte, relató que Freddy Videa fue quién la contactó para que interprete su composición en el festival.

“Era la primera vez que escuchaba sobre este concurso, lo vi como una oportunidad, podría intentarlo y de alguna manera representar a mi país con arte que es algo que he querido desde hace mucho tiempo, es por eso que decidí participar”, comentó.

A propósito del contenido de la canción, Videa dijo que la inspiración para componerla emergió en una q’oa real que presenció en La Paz, en donde observó a “una señora ofrecer su sullu, su alcohol , su coca y sus sueños a la Pachamama”.

“Esa noche entendí que la q’oa no es un rito vacío, es un diálogo existencial entre el ser humano y lo sagrado. La canción es un intento de atrapar esa esencia: el fuego, la chicha, el humo blanco de buena suerte y sobre todo, esa certeza de que la vida es una sola y hay que compartirla mientras la tierra aún nos escucha”, explicó.

Precisamente la letra de “Mesa viva” fue la que motivó a Micaela a interpretar la canción en la gala final del festival.

“La composición de Freddy tiene un ritmo y una letra bastante linda, el hablar de la q’oa en una canción no es algo que suele escucharse y además de a mí, a mi familia le gustó mucho la idea”, comentó y añadió que su familia tuvo un papel importante en el proceso de su preparación para afrontar el evento musical. “Me ayudaron muchísimo, tanto para que yo pueda practicar en casa y para conseguirme el vestuario. El evento ha tenido buenos participantes, cada uno tenía una esencia única y un gran talento, y sí, he tenido algo de miedo cuando se presentaban algunos de los participantes”.

La cantante oriunda de Quillacollo advirtió que el haber ganado en ésta fase le ha puesto muy feliz y orgullosa.

“El participar en Punta del Este es suficiente para mí, quiero divertirme, conocer el país y los talentos de los demás países participantes, y dar lo mejor de mí en el escenario por mi país “, puntualizó.

Consultado sobre por qué eligió a Micaela para interpretar su canción, Videa aseguró que fue porque su voz tiene esa dualidad que necesitaba la melodía: una dulzura profunda pero con un rugido interno que parece salido de la misma tierra.

“Seguí muy de cerca su carrera artistica y cada presentación suya me confirmaba que tenía el alma y con una proyección internacional impecable.



Cuando terminé la maqueta, supe que nadie más podía darle el peso ceremonial que requería. Ella no canta la q’oa, la vive. Y eso para un compositor, es el mayor regalo que puede recibir su obra”, sostuvo.