30 años de historia: La FIL La Paz congrega a escritores de 19 naciones

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 26/07/2026 a las 10h19
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Como nunca la Feria Internacional del Libro de La Paz reunirá a escritores de 19 naciones provenientes de diversos continentes del mundo. 

Así es, la Cámara Departamental del Libro de la Paz (CDLP) no escatimó esfuerzos para congregar a autores de Estados Unidos, México, Suiza, Chile, Palestina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, España, Suecia, Francia, Panamá, Polonia, Inglaterra, Italia, Brasil y Camerún. Al grupo se suman los autores bolivianos en condición de anfitriones de la trigésima edición de la FIL La Paz, cuyo comienzo está previsto para el miércoles 29 de julio, y su epílogo para el domingo 9 de agosto. El evento literario se desarrollará en el Campor Ferial Chuquiago Marka, ubicado en la zona sur de la sede de gobierno.

Perú participará como país Invitado de Honor; la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia será la Institución Invitada de Honor; y Laboratorio Bagó de Bolivia, la Empresa Invitada de Honor.

Unos 150 stands de editoriales, librerías y autores independientes recibirán al público desde el miércoles 29. 

La Cinemateca Boliviana también estará presente en la feria conmemorando su 50 aniversario.

El público disfrutará de 400 actividades culturales que ha previsto la CDLP para esta gestión.

La entrada a la FIL La Paz costará 15 bolivianos, mientras los niños menores de 12 años y mayores de 65 ingresarán gratuitamente. Los estudiantes de la universidades públicas y privadas pagarán 8 bolivianos por boleto

En la trigésima versión, la FIL copará los bloques Rojo, Amarillo y Verde, del Campo Ferial Chuquiago Marka, ubicado en la zona de Bajo Següencoma. Contará con cuatro salas, un escenario principal para el desarrollo de las más de 400 actividades, entre presentaciones de libros, conversatorios, actividades para niños y niñas y conciertos.

Nuevos retos

La organización de la FIL La Paz 2026 pretende superar las marcas de la pasada temporada.

En ese contexto aspira a superar los 104. 486 visitantes en su edición Bicentenario.

Asimismo, se han propuesto sobrepasar la afluencia de 10 mil estudiantes al recinto ferial en la pasada edición.

El encuentro de 2025 contó con 180 expositores (editoriales, librerías, instituciones, organizaciones y empresas públicas y privadas) y la presencia de 60 autores bolivianos y 31 autores internacionales

La FIL La Paz fue creada en 1996, como un evento cultural anual, gracias a la iniciativa de la Cámara Departamental del Libro de La Paz.

La actividad literaria tiene como principales objetivos: la promoción de la industria editorial boliviana, la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor, el fortalecimiento al libro legal., el establecimiento de contactos con autores nacionales e internacionales, el impulso al desarrollo cultural del país.

A lo largo de sus 29 versiones, la FIL La Paz se ha constituido en un pilar de la identidad paceña, creciendo año a año en las propuestas de su agenda cultural, así como en la oferta de producción editorial nacional e internacional. Los lectores pueden acercarse a sus autores en una fiesta para toda la familia constituida alrededor de la palabra escrita.

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