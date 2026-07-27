Semana 31: El violinista Alexander Lapich vuelve a Cochabamba

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 27/07/2026 a las 9h13
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El público cochabambino disfrutará de una cartelera cultural diversa en la semana 31 del año. El concierto del Ensamble Morabeza y las “Noches de Villa Albina” destacan en la agenda.

LUNES 27

En el habitual lunes de cine, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta la pelìcula “Un amour impossible” de la directora Catherine Corsini. La función comienza a las 19:00 en la sala Valbert y el ingreso es gratuito.

MARTES 28

La Compañía de Danza Maya pone en escena “Patiño la leyenda” y “Fugitivos del destino” en el icónico teatro José María Achá, desde las 19:30.

JUEVES 30

Llega a las salas cinematográficas de Cochabamba el filme “Spiderman: un nuevo día”, protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton.

VIERNES 31

La Fundación Patiño Cochabamba presenta “Noches de Villa Albina”, una experiencia que reúne elegancia, patrimonio, cultura y gastronomía. El recorrido comienza a las 18:00 y se repite el sábado 1 y domingo 2 de agosto.

SÁBADO 1

El Ballet Folklórico de Cochabamba presenta “Encuentro Internacional de Folklore” con México como país invitado. El espectáculo se desarrollará en el teatro José María Achá desde las 19:30. El domingo se replica el espectáculo musical.

“Cuentimundos”, un espectáculo de narración oral escénica que invita a viajar por mundos fantásticos, donde la imaginación no tiene límites y cada historia abre una puerta a nuevas aventuras, se presenta (16:30) en la sala de teatro de bolsillo “BuscaMinas”, en la casona de “La Productora” (Gral. Achá esq. Falsuri). Se reprisa el domingo a partir de las 10:30 en el mismo lugar.

El Ensamble Musical Morabeza presenta “Heroísmo y poesía”, un programa dedicado a Ludwig van Beethoven que reúne la intensidad y la belleza. El violinista invitado es Alexander Lapich y el concierto comienza a las 19:30 3n la Capilla UCB San Luis. El recital se replica el domingo en el mismo horario y sede.

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