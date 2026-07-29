Artistas nacionales e internacionales se reúnen en la Bienal de Arte en Potosí

Artistas nacionales e internacionales toman parte desde mañana de la 1ª Bienal Internacional de Escultura, Dibujo y Pintura, que se desplegará en la comunidad de Mondragón, distante a 25 kilómetros de la ciudad de Potosí, en el sur de Bolivia.

A la delegación nacional de artistas se suman sus pares de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Rodrigo Espejo, miembro de la organización del evento cultural, explicó que la Bienal Internacional de Dibujo, Pintura y Escultura Mondragón 2026 nace como una iniciativa impulsada por las el movimiento artístico-cultural Bohemios Místicos en cooperación con la comunidad de Mondragón, con el propósito de crear un espacio permanente para el encuentro, la creación y el intercambio artístico - cultural entre maestros de reconocida trayectoria, artistas emergentes, estudiantes y la población e historia de la comunidad de esa región del país.

“El proyecto surge de la convicción de que el arte constituye una herramienta de transformación social, capaz de fortalecer la identidad cultural, preservar la memoria histórica y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades. Asimismo, busca posicionar a Mondragón como un nuevo referente nacional e internacional de las artes visuales, integrando el patrimonio histórico, el turismo cultural y la creación artística contemporánea”, señaló Espejo.

La participación comprende escultores, pintores y dibujantes de reconocida trayectoria, además de docentes universitarios, investigadores, gestores culturales y estudiantes de instituciones de formación artística. El programa prevé la presencia de más de un centenar de participantes , entre ellos 30 maestros artistas invitados.

Los conversatorios y clases magistrales estarán a cargo de destacados maestros de las artes visuales de Bolivia, entre ellos: Luis Fernando Chumacero Gutiérrez, Flavio Ochoa Quispe,



Edwin Rogelio Cuevas Díaz, Zulma Barrientos, Gonzalo Jacinto Condarco Carpio, Paulino Méndez Serrudo, Rodrigo Espejo Garabito.