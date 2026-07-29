Muere el escritor Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los últimos amigos de García Márquez

Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los periodistas y escritores más cercanos al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, murió a los 94 años en Bogotá, reportaron sus parientes a la prensa local.

Apuleyo Mendoza es el autor del libro "El olor de la guayaba" (1982), una larga y completa serie de encuentros y entrevistas a García Márquez, que ayudaron a entender el complejo mundo que habitaba en el Nobel de Literatura y que fue su fuente de inspiración para su obra.

El libro fue traducido a 17 idiomas y alcanzó cierto renombre internacional, por el nexo con el autor de "Cien años de soledad", a quien Apuleyo Mendoza conoció en París en la década de los años 50, cuando fue enviado como corresponsal del diario de Bogotá El Espectador.

Pero esa no fue la única obra de Apuleyo Mendoza, quien fue prolífico y extraordinario escritor de novelas, textos periodísticos y ensayos, entre ellos 'Años de fuga', con el que ganó el premio Plaza & Janés en 1979.

El expresidente Alvaro Uribe (2002-2010) fue uno de los primeros en dar la noticia de la muerte del periodista, quien ejerció el cargo de embajador de Colombia en Portugal, durante su mandato.

"Murió Plinio Apuleyo Mendoza, un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia, el defensor de los soldados. Soy deudor de su apoyo de tantas horas. Patricia, hermanas, familia estimada, siempre gracias", escribió Uribe.