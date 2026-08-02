Micaela Lima: quiero que el nombre de mi país suene en el Festival de Punta del Este

La cantante cochabambina Micaela Lima se ganó el derecho de cantar en la 14° edición del Festival Internacional de la Canción Punta del Este 2026, tras triunfar en la gala final del festival capítulo Bolivia, que impulsa la reconocida gestora cultural Amalia Canedo.

Micaela comenta las expectativas que tiene en su primera incursión internacional representando al país.

El evento de celebrará del 20 al 24 de octubre en el Cine Teatro Cantegril en la ciudad balneario Punta del Este, Uruguay.

¿Micaela cómo se produce su incursión en el Festival Punta del Este capítulo Bolivia?

Como he estado manejándome en redes, más que todo por TikTok, he podido compartir escenario junto a Juan Enrique Jurado en el Teatro Achá, ha sido experiencia fantástica, subí el video a la plataforma y así el público pudo saber que canto. Me han llegado varias invitaciones para formar parte de grupos, pero las rechacé para comenzar de solista, es así como llegó la invitación de Freddy Videa para interpretar su composición “Mesa Viva”, se convirtió en una gran oportunidad y ahora soy parte del Festival Punto del Este

¿Se acopló rápido a la letra y la melodía de la canción?

Nunca había interpretado una Bossanova, pero siempre me comentaban que era un canto bastante relajado. La verdad, al principio me pareció una canción bastante larga, tuvimos que grabarla dos veces porque no me convencían algunas partes de lo que ya había grabado. Me han costado algunas notas, pero estoy intentando mejorar para poder interpretarla lo mejor que pueda allá. No le digan esto a Freddy, pero sin darme cuenta le he cambiado una palabra a su letra.

A propósito de la canción ¿qué le parece la inspiración de Freddy?

Me parece muy lindo que haya tomado en cuenta algo muy boliviano, muy tradicional, las canciones, en su mayoría, tratan del amor, despecho, tristeza, pero ésta habla de una actividad tan valiosa para nosotros los bolivianos y es muy lindo hablar de ella con algo tan hermoso como la música.

¿Fue complicado materializar su objetivo, de ganar el concurso?

Fue más que todo algo mental, he intentado no hacerme tantas ilusiones, pero aun así practicaba frente a mis papás; mis abuelitos me prestaron su parlante y micrófono para hacerlo, quiero agradecerles de todo corazón, gracias mamita Rossmary y papi René por haberme apoyado

¿Con qué perspectivas se presentará al Festival de Punta del Este?

Sinceramente, quiero divertirme, quiero conocer el país de Uruguay. No sé cuántos participantes habrá, seguramente son muchos, además vienen de distintos países, no quiero estresarme (lo hago muy fácilmente) y haré algo que nos han enseñado siempre, lo mejor es disfrutarlo y divertirte, daré lo mejor de mí. Ya lo dije antes, quiero que el nombre de mi país suene, gane o pierda el estar en ese escenario me pondrá ya muy feliz.

En las anteriores ediciones ningún representante nacional alcanzó el éxito ¿Usted cree poder romper la mala racha?

(Risas) La verdad no sé, espero que sí. Si es lo que debe pasar pasará, mi papá siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo, de todas maneras, me vendrá bien el apoyo de la gente y me esforzaré por todos ustedes.

¿Será su primera experiencia en el contexto internacional?

Así es, nunca había salido del país para cantar. ¿Así se sienten los grupos de cumbia?, se siente genial

Cómo será el proceso de preparación que seguirá para afrontar el festival?

Nunca dejamos de aprender, es por eso que quiero mejorar mi técnica de canto, soltarme más en el escenario y lo más importante para los futuros artistas: practicar.

¿Pulirán algunos detalles de la canción?

Como solo la interpreto, intento mejorar

¿Hace cuánto se dedica a la música?

Desde que tengo memoria, mis padres me han inscrito siempre a talleres de muchas cosas, entre ellas a la Academia Man Césped, pero más antes, como anécdota contada por mi papá Mario Lima: mientras grabábamos un videoclip para Karen Sánchez de la canción “Cómo voy a olvidarte”, yo tenía tal vez 5 o 6 años y me escuchaban tararearla, de ahí el papá de Karen le dijo a mi papá que yo cantaba y que debería ayudarme a practicar, entonces con la música estoy desde que tengo memoria (risas).

¿Con que género musical se identifica?

Me gusta escuchar varios géneros, pero entre mis favoritos están el rock alternativo, pop, boleros, baladas, indie...bueno muchos más. Intento hacer las paces con la cumbia también; tal vez eso me identifique, tengo varios gustos y mi personalidad es algo variada, puede ser tan desastrosa como firme, así como mis gustos musicales.