Cartelera: Filme Cuestión de fe y la artista argentina Cazzu animan la semana

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 03/08/2026 a las 8h48
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En la semana aniversario de Bolivia vuelve a la pantalla grande el filme “Cuestión de fe”, y la artista argentina Cazzu deleitará con sus canciones al público cochabambino en la remozada Fexco Arena

LUNES 3

En el habitual  lunes  de cine, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme Ni chaînes ni maîtres (Ni cadenas ni amos) del director Simon Moutairou.

La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es libre.

Los artistas Susana Castillo, Raquel Lanza, Lorena Suárez, Raúl Siles y Evelyn Choquellata protagonizan la exposición colectiva de pintura y escultura en el Salón Gíldaro Antezana, desde las 19:00 de hoy.

La muestra se extiende hasta el lunes 16 de agosto.

MARTES 4

Danzares presenta “Bolivia, una gran nación”,  un espectáculo donde la danza y los videos de nuestro país se encuentran en el escenario.

El espectáculo comienza a las 19:30 en el emblemático teatro José María Achá. El evento se reprisa el miércoles.

JUEVES  6

La versión mejorada de la película boliviana “Cuestión de fe” llega a los cines de Cochabamba con el propósito de conquistar a nuevas generaciones.

VIERNES 7

La tradicional q’oa en el  primer viernes de cada mes se lleva a cabo en La Troje Arte Cultura desde las 19:00.

SÁBADO 8

La cantante argentina Cazzu se presenta en la Fexco Arena a partir de las 20:00. La "Jefa" interpretará sus éxitos en el remozado escenario del campo ferial de Alalay.

AIFL Bolivia organiza la 1ª versión del Festival Internacional Danza Bolivia.

Argentina, México, Colombia y Bolivia participan del evento que tendrá lugar en el escenario del teatro Adela Zamudo, a partir de las 19:30.

El repris se desarrolla el domingo.

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