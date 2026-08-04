El “Salar Filme Festival” se luce en su primera versión

Con la consigna “El cine como espejo y encuentro. Más preguntas que respuestas” se llevó adelante la primera edición de “Salar Film Festival” en el Salar de Uyuni.

El majestuoso sitio turístico de Bolivia fue el centro de atención de los cinéfilos el fin de semana pasado porque albergó el festival de cine impulsado por el cineasta boliviano Rodrigo Bellott.

Esta actividad nace como una extensión natural: convertir el salar en un espacio donde cineastas puedan crear y contar historias desde Bolivia hacia el mundo.

El evento cinematográfico tuvo cuatro actividades principales: concurso de cortometrajes, charlas y formación, proyecciones de películas y experiencias en el salar.

El concurso de cortometrajes fue una de las actividades que atrajo más la atención de los visitantes al lugar turístico.

En ese contexto, el cortometraje “Mayu Ñawikuna” conquistó el premio Thunupa, mientras que “Quki” se adjudicó el galardón “Azanaque”.

Existe la posibilidad de que los filmes ganadores se proyecten en el Festival Internacional de Cine Chico de Canarias, Isla de La Palma, en España.

El “Salar Filme Festival” reunió a directores internacionales, nacionales, filmmakers y actores en el salar de Uyuni para crear y exhibir cine en ese lugar.