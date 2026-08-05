El curso-taller “Formando escritores” abre las actividades de la FILC 2026

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 05/08/2026 a las 8h39
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La sexta versión del curso-taller “Formando escritores” dio comienzo a las actividades de la 19ª Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC), que este año se celebrará del 7 al 18 de octubre en el campo ferial de Alalay.

La actividad cultural se lleva adelante con el impulso de la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC), con el respaldo de la Dirección Departamental de Educación (DDE) y está dirigida para estudiantes de sexto de secundaria de unidades educativas fiscales, particulares y de convenio del departamento.

La iniciativa pretende estimular la lectura, la escritura creativa y guiar a los estudiantes en la gestación de su primera obra literaria, confiriéndoles herramientas para desplegar su talento y proyectarse como nuevos literatos.

La CDLC informó que las inscripciones para ser partícipe de esta actividad fenece el domingo 9 de agosto. Asimismo, explicó que el programa se desarrollará en cinco talleres virtuales que serán difundidos por Facebook Live desde la página oficial de la entidad cochabambina, los días 11, 13, 17, 19 y 21 de agosto (de 19:00 a 20:30) con la participación de autores de reconocida trayectoria en el contexto literario nacional.

La organización del evento cultural advirtió que los estudiantes podrán presentar cuentos en los géneros de romance, ficción o terror. No se aceptarán obras con plagio ni contenido generado mediante inteligencia artificial.

La valoración de los trabajos estará a cargo de un jurado conformado por especialistas del ámbito literario, quienes calificarán aspectos como la estructura, dominio del género, construcción de personajes, uso del lenguaje, estilo narrativo, ortografía, gramática, título y coherencia temática.

Las obras deberán entregarse hasta el lunes 31 de agosto a las 18:30 en oficinas de la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba, y también remitir en formato PDF al correo cdlc.educación@gmail.com.

Los estudiantes que escalen al podio recibirán una beca completa en la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS). Además, el primer lugar tendrá la publicación impresa de su obra, mientras que los tres primeros puestos serán publicados o recibirán una mención en una revista literaria.

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